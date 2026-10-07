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開百萬公里車子不是沒壞！專家：是車主願意一直修

▲100萬公里Saab老車在翻新過程中，引擎等系統還是能看出明顯積碳以及歷史痕跡。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

老車修繕最大難題是「零件難找」！日系車也曾碰壁

▲Saab的零件與維修成本可能比部分日系車高，但在台灣商富公司提供的維修資源仍相對完整，對於希望長期持有Saab的車主而言，這也是一項優勢。（圖／Saab Taiwan- 總代理商富公司授權使用）

老車堅持百萬公里不是「硬撐」！3大檢查痛點一次看

▲兩千也針對一般車主分享老車檢查重點，主要可以從「機油與引擎、變速箱油、冷卻水路」3個方向觀察。（示意圖／Pexels）

近期台灣一輛Saab老車在20年間行駛突破100萬公里的消息，引發車界關注。除了讓車迷讚嘆商富公司多年來的後勤與維修實力，也讓不少開著其他品牌車輛的車主好奇，究竟該做到哪些事情，才能讓愛車開得長長久久。對此，《NOWNEWS》今日新聞訪問二手車達人「兩千」，他表示，想讓一輛車長期使用，，並整理出，幫助車主及早發現車輛可能出現的問題。兩千表示：「一輛車能夠行駛到100萬公里，並不代表車輛從來沒有發生故障，而是車主願意在車輛達到固定里程或保養週期時，持續進行保養與更換必要零件」。兩千認為，車輛能否長期使用，除了本身的設計與耐用度之外，。即使車輛老化，只要能夠及時發現問題並進行維修，仍有機會延長使用壽命。兩千指出，以一般家用車來說，他曾遇過Toyota Corolla、Toyota Altis、Toyota Camry等高里程車款，行駛30、40萬公里甚至更高里程的車輛都有。不過，隨著車齡增加，老車面臨的問題也會越來越多，其中一項就是兩千以自己店內一輛約2002年的Subaru為例，部分零件目前已經需要從日本尋找，再透過海外管道購入，維修時間與成本也可能因此增加。至於這次Saab 9-5為何能夠完成百萬公里翻新，兩千分析，雖然Saab是瑞典品牌，且已停產多年，目前商富提供的零件資源仍相對充足，約有「9成以上」仍有備料。他表示，Saab的零件與維修成本可能比部分日系車高，但在台灣商富公司提供的維修資源仍相對完整，對於希望長期持有Saab的車主而言，這也是一項優勢。從這輛突破100萬公里的Saab 9-5來看，老車能夠長期上路，並非單純依靠車輛本身「耐操」，更重要的是車主是否願意持續投入時間與成本進行保養。兩千也以一句話總結高里程車的關鍵：對一般車主而言，與其等到車輛出現重大故障才處理，不如透過定期保養與檢查，提早發現油液、漏油、水路及機械零件等問題，才有機會讓愛車陪伴自己走得更久。兩千也針對一般車主分享老車檢查重點，主要可以從3個方向觀察。老車可以先觀察引擎室內是否出現大量油泥、積碳或漏油等情況。如果發現油泥明顯增多，可能代表過去保養狀況不佳，長期下來也可能增加後續維修風險。因此，除了定期更換機油，也建議車主定期檢查引擎是否有異常漏油或其他狀況。變速箱油的狀態也是觀察車輛狀況的重要指標之一。兩千提到，以部分車款常見的變速箱油來說，正常油液通常呈現紅色或粉紅色；如果油液出現明顯異常、雜質過多，甚至發現金屬屑，可能代表變速箱內部的閥體、齒輪或其他零組件已有磨損情況。老車另一個需要特別注意的地方，就是水路與冷卻系統。兩千表示，可以觀察水箱或副水箱內部是否出現異常油污或油光。如果發現水面有明顯油漬，可能代表引擎內部油路與水路出現異常混合的情況。這類問題若未及時處理，可能進一步造成引擎過熱或更嚴重的機械損傷，因此若發現冷卻液出現異常，應盡快交由專業技師檢查。