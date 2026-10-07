🟡7-ELEVEN

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▲7-11「1010購物節」是10月7日至10月11日。（圖／業者提供、記者整理）

▲▼7-11「1010購物節」是10月7日至10月11日。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）

▲全家便利商店至10月13日，2顆茶葉蛋搭配指定光泉豆漿39元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是10月7日至10月11日。（圖／業者提供）

▲萊爾富10月9日至10月11日限時3天加碼國慶日優惠。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月8日上午9時開賣。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，7-11迎接雙十國慶連假，全台門市限時推出「1010購物節」，自10月7日至10月11日連續5天，一卡車「買2送2、買1送1」好康快把握。換算成單件平均特價來看，辛拉麵／安城湯麵25元、貝納頌蜜香堅果風味拿鐵18元、可口可樂纖維+ 18元、杜老爺淇淋巧酥甜筒25元、蘇打棒棒冰13元、爆能能量飲料18元、西莎蒸鮮包18元、三麗鷗可愛鬼束口托特包99元。保健食品也有許多半價優惠，像是維他命C發泡錠每條平均65元、船井系列40元、我的健康日記速攻夜亮錠25元。民眾最愛的超商咖啡也有買2送2，特大杯濃萃美式平均33元、黑糖珍珠撞奶平均30元、琥珀小葉奶茶／梔子花奶青平均30元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月9日至10月13日，換算成單件特價， FMC天然水10元、可口可樂水蜜桃口味18元、康貝特18元、布丁大雪糕18元、花生牛奶雪糕20元、Airwaves超涼薄荷錠28元、辛拉麵25元、浪味仙15元。10月份連假聚餐不斷，全家便利商店也推出清爽飲食對策，即日起至10月13日有超值蛋白補充組合，2顆茶葉蛋搭配指定光泉豆漿原價51元、組合特價39元，等於每顆茶葉蛋只要7元，滿滿優質蛋白成為最佳早餐組合。門市「限時殺5日」是10月7日至10月11日，共有3款商品買1送1，包括辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、辛拉麵平均25元、爆能能量飲料18元。此外，10月9日至10月11日限時3天加碼，摩卡咖啡單杯39元、四季春茶／紅玉紅茶買1送1，以及日本人氣進口泡麵系列原先129元，單碗下殺至75元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月8日上午9時開賣心樸×泰安冷凍國產去皮雞胸肉75元、讚岐烏龍麵5入79元、老山東手工水餃20粒99元、灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味12入129元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。