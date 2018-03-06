影／正確洗手5步驟　減少病菌校園傳播

東區衛生所林唐逵主任表示，腸病毒包含一大群病毒，單次感染無法對所有病毒型產生保護力，幼童一生中常會感染好幾次腸病毒，目前市面上尚無特效藥及疫苗，只能透過校園與家庭環境，讓幼童及早把握正確洗手原則:正確洗手5步驟「溼、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃東西前」、「上廁所後」、「看病前後」、「擤鼻涕後」及「接觸寶寶前」，方能有效降低腸病毒、流感、腸胃炎等幼兒常見傳染病風險。

嘉義市東區衛生所為了預防開學後常見的腸病毒流行風險，從3月份起展開國小與幼兒園的預防查核輔導，以減少校園傳染病傳播、保護學童健康；6日來到貝萊登幼兒園，查核輔導校方是否落實疫情通報與停課機制、洗手設備是否符合規範、環境消毒與記錄是否確實、校內衛教宣導等項目。

貝萊登幼兒園園長李琇如也表示，為了預防校園傳染病傳播，讓家長安心地將寶貝送到幼兒園，學校定期在課後時間以500PPM的漂白水(10公升自來水加100cc的家用漂白水)來擦拭課桌椅、門把、扶手等地方，平時由老師以活潑的「洗手歌」教導學生從小養成良好的衛生習慣，確實督促在正確洗手時機，落實「溼、搓、沖、捧、擦」的步驟。

林唐逵強調，腸病毒感染以71型最容易導致嚴重的併發症，5歲以下的幼兒為重症的高危險群，近年來陸續發生流行疫情的腸病毒D68型，以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀表現為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不相同，呼籲老師及家長要提高警覺。

東區衛生所護理長陳怡靜特別提醒家長，孩童如果生病，應儘速就醫，並請假在家休息，落實「生病不上課」的防疫觀念，同時要特別注意觀察孩子，一旦出現重症前兆病徵，如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等，請務必立即送至大醫院接受適當治療，以免錯失治療的黃金時間。