單頻單買如何定價 凱擘：頻道商決定

（中央社記者江明晏台北6日電）NCC去年底通過「有線電視多元選擇付費」草案，600元費率上限解除，凱擘總經理王鴻紳今天表示，要更努力找內容，至於單頻單買如何定價？王鴻紳認為，決定權在頻道商。

NCC審議委員會去年底通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，除解除600元費率上限，要求業者未來至少須提出2組以上基本頻道，其中一組俗稱「清冰」，費用上限為200元，另外系統及頻道業者還須提供自組的付費組合、單頻單選，讓消費者能選擇，為「清冰」加上喜歡的「料」。

王鴻紳表示贊同，「多元選擇付費的精神是把選擇權利給消費者，對此給予尊重和配合」，但他也說，產業上下游的結構與利益，會發生一些變化，政府要努力去多了解與討論，至於政府打開了600元上限的天花板，就要努力多找更好看的內容。