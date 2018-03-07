樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老

隨著人口老化，失智人口明顯增加，嘉義市衛生局為減緩老年人失智症發生，在狗年新春推出免費「樂齡珠心算班」，鼓勵長者多多動手、動腦勤練珠心算，增加生活計數能力，活化腦力與記憶力，預防失智症發生，衛生局所倡導健康新運動，自103年9月29日起為期12週於東區、西區樂齡學習中心及長青園開辦3班「免費樂齡珠心算趣味學習班」，該局歡迎年滿55歲的樂齡朋友踴躍報名參加，限額90人，額滿為止。

衛生局國民健康科科長林秀猜表示，以目前每40分鐘增加1位失智者的速度，防失智刻不容緩，推廣珠心算防失智是最好的選擇，本次課程聘請專業珠心算老師以簡單活潑方式進行互動教學，提供嘉義市55歲以上長者有一個快樂學習的機會，希望藉由推廣老祖宗流傳的珠算技能，作為預防失智症工具。