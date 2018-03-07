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樂齡珠心算班　舒筋活腦健康防老

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/07 14:42
▲樂齡珠心算班聘請專業珠心算老師，以簡單活潑方式進行互動教學。（圖／記者郭政隆攝，2018.3.7）
▲樂齡珠心算班聘請專業珠心算老師，以簡單活潑方式進行互動教學。（圖／記者郭政隆攝，2018.3.7）

隨著人口老化，失智人口明顯增加，嘉義市衛生局為減緩老年人失智症發生，在狗年新春推出免費「樂齡珠心算班」，鼓勵長者多多動手、動腦勤練珠心算，增加生活計數能力，活化腦力與記憶力，預防失智症發生，衛生局所倡導健康新運動，自103年9月29日起為期12週於東區、西區樂齡學習中心及長青園開辦3班「免費樂齡珠心算趣味學習班」，該局歡迎年滿55歲的樂齡朋友踴躍報名參加，限額90人，額滿為止。

衛生局國民健康科科長林秀猜表示，以目前每40分鐘增加1位失智者的速度，防失智刻不容緩，推廣珠心算防失智是最好的選擇，本次課程聘請專業珠心算老師以簡單活潑方式進行互動教學，提供嘉義市55歲以上長者有一個快樂學習的機會，希望藉由推廣老祖宗流傳的珠算技能，作為預防失智症工具。

林秀猜指出，該局繼103年連續二年推廣「樂齡珠心算趣味學習班」，獲得長者熱烈回響與喜愛，同時委託專業醫學團隊進行認知評估結果顯示，上完課後認知功能及延遲記憶功能顯著進步；而此次課程排定自107年3月22日起為期12週，分別在東區、西區樂齡學習中心及長青園三個地點開辦，每班招收30名學員，衛生局免費提供算盤及教材，全勤學員再贈送精美紀念品一份鼓勵；相關報名資訊可至衛生局或東、西區樂齡學習中心或長青園洽詢，或上衛生局網站最新消息瀏覽下載報名表單，亦可電洽衛生局國民健康科詢問。

關鍵字嘉義市衛生局國民健康科樂齡珠心算失智症
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