樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質

依據研究顯示，65歲以上長輩常從事運動前3項為散步、健走(69.6%)；其次是體操(14.9%)與甩手(8.5%)，檢視其運動強度，未達標準近83%，表示長輩運動習慣停留在無健康促進之低強度、低阻力運動方式，嘉義市衛生局因此借鑑芬蘭積極發展以肌肉及平衡感為主之在地運動促進方案，打造一座樂齡運動遊樂園，以運動做為在地老化的平台，並由專業人員介入與引導，長輩相互學習與交流，讓運動深植於長輩日常生活中，可促進健康、提升生活品質並降低醫療耗用。

嘉義市將建的樂齡運動遊樂園，位於衛生局右側空地，在3月7日由涂醒哲市長親自主持開工祈福儀式，祈禱希望工程一切平安順利、萬事大吉，涂市長也於祈福儀式中表示，面對超高齡社會之嚴峻考驗，除需更加健全本市之長期照顧服務系統工作外，健全長輩運動、健康促進等正向老化元素，促進長輩健康體能及加強跌倒防治，亦為市府團隊刻不容緩解決議題。