樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質

依據研究顯示，65歲以上長輩常從事運動前3項為散步、健走(69.6%)；其次是體操(14.9%)與甩手(8.5%)，檢視其運動強度，未達標準近83%，表示長輩運動習慣停留在無健康促進之低強度、低阻力運動方式，嘉義市衛生局因此借鑑芬蘭積極發展以肌肉及平衡感為主之在地運動促進方案，打造一座樂齡運動遊樂園，以運動做為在地老化的平台，並由專業人員介入與引導，長輩相互學習與交流，讓運動深植於長輩日常生活中，可促進健康、提升生活品質並降低醫療耗用。
嘉義市將建的樂齡運動遊樂園，位於衛生局右側空地，在3月7日由涂醒哲市長親自主持開工祈福儀式，祈禱希望工程一切平安順利、萬事大吉，涂市長也於祈福儀式中表示，面對超高齡社會之嚴峻考驗，除需更加健全本市之長期照顧服務系統工作外，健全長輩運動、健康促進等正向老化元素，促進長輩健康體能及加強跌倒防治，亦為市府團隊刻不容緩解決議題。
嘉義市衛生局醫政科科長王鳳玉指出，樂齡運動遊樂園特色為運用專業介入，以科學知識及研究數據，規劃、設計及系統化運用至實際社區遊樂場，每項遊樂設備均有特定目的，相關設施已於實驗室經過多次調整，藉由不同設施練習，培養長輩維持生活自主能力，如跑道每10公尺標示白色記號，物理治療師觀察及訓練長輩，控制速度與距離，讓長輩能安全通過街道之能力；防跌彈簧運動器材，訓練長輩平衡力、腹肌腰力及腿力等；曲線扶手套環訓練手眼協調……等；運動遊樂園另一個特色就是運用太陽能發電，除遮蔭外，亦可供應現場使用的電風扇、音響所需的電，又可讓長輩在運動之餘，可以用來燒水、泡茶，真是節能又環保。
王鳳玉強調，樂齡運動遊樂園完工後，為避免長輩運動傷害，將請物理治療師正確示範器材使用與陪伴，而非讓長輩任意使用設備，除促進身體機能健康外，亦降低慢性病與跌倒風險，與其他人互動更可提升人際互動頻率、以增加長輩自信心與積極態度。