綠川水岸整治再延伸　二期工程啟動

市長林佳龍表示，綠川成功整治的經驗，不僅獲得行政院長賴清德肯定，新竹縣長邱鏡淳也率縣府參訪，台北市長柯文哲也將到綠柳川考察。台中建立「以人為本」的河川治理，不僅能增進人與人間的互動，進一步帶動金流、物流，讓城市產生豐富的生命力與創造力，市府整治河川遍及全市，台中市的治水經驗將可提供全國參考。

台中火車站前綠川第一期環境營造工程完工並開放，成為台中最熱門的新興景點，遊客如織。台中市政府水利局為進一步推動全流域治理，緊接著辦理綠川第二期水岸改善工程南區復興路至愛國街段，長度130公尺，今(7)日舉行動土典禮，預計今年12月底完工。

在水利局長周廷彰、都市發展局長王俊傑、市長林佳龍親自主持綠川第二期整治工程開工典禮，內政部營建署下水道工程處副處長兼任內政部台北第二辦公室副主任於望聖、內政部營建署下水道工程處處長陳志偉、內政部營建署下水道工程處中區分處處長沈益生等人均到場見證；立委黃國書、市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進等人也共襄盛舉，一起祈求工程順利完成。

林佳龍表示，台中市是一座因河川而誕生的城市，過去河川被加蓋作為停車場，汙水也未妥善處理。現在，整治後的綠川不但重見天日，更讓大家看見河川的美麗，回來擁抱舊城區，相信舊城區河川的整治已為中區帶來再生。



▲綠川第二期水岸改善工程舉行動土典禮（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.7)

他感謝中央政府前瞻基礎建設計畫的支持、立委黃國書的努力爭取，綠川全流域的整治經費高達22億元，第一階段將近6公里，今天接續開啟第二階段的開工典禮，並串連在地許多文化景點與商圈，除創造良好的實質經濟效益外，也期待台中在河川改造後恢復昔日繁榮與市民的光榮感。

林佳龍提到，台中市成功整治綠川，現在已跨越藍綠，成為大家前來參觀的好地方，歡迎各界到訪交流；繼行政院長賴清德主持綠川開幕啟用後，稱讚綠川是台灣第一條的河川整治典範，日前新竹縣邱鏡淳縣長也率縣府前來參訪，台北市長柯文哲也將考察綠川與柳川。

黃國書表示，歷屆市長都想整治河川，但從來沒有一任市長能在這麼短的時間內提出願景，且用效率與魄力迅速完工，他非常肯定林市長的努力；台中市在前瞻基礎建設計畫中，不僅爭取到軌道建設，還有水環境的改善，中區的柳川、綠川完成後，接著綠川馬上要做到南區，康橋大計畫也將啟動，「台中市正在迅速改變中」，未來還有很多計畫要推動，希望大家繼續給林市長支持。

內政部營建署副主任於望聖表示，肯定市長的城市治水理念，包括以人為本、城鄉風貌等觀念與中央相當吻合，中央與中市府的合作良好，在經費部分，內政部與經濟部水利署與環保署的合作也良好，經費原則上沒有問題，祝福工程一切順利。

水利局表示，綠川全流域全治理是市府的施政目標，在完成第一階段整治後，為讓綠川水環境改善工程延續往下游延伸，市府106年度持續編列900萬元預算進行綠川下游段「復興路至信義南街」的規劃，未來將配合前瞻基礎建設的特別預算，進行全流域整治。

其中位於南區的「復興路至愛國街」段已獲經濟部率先核定前瞻計畫第一階段補助，總工程經費約5,000萬元，其中營建署補助經費88%，預定今年底完成；另外綠空鐵道段及愛國街下游至大明路也已獲得中央前瞻基礎建設水環境改善計畫第二階段補助款，總計經費約13億元。

水利局指出，綠川河道長5.7公里，上游主要汙染源已大幅削減改善，民權路下游的綠川河段亦持續改善，透過提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造等三階段來依序施工。

今年在「復興路至愛國街」段的綠川將建置計畫範圍沿岸汙水截流設施，後續預計於復興綠園道興建水質淨化場及推動建成路汙水下水道用戶管網建置，以全流域的治理方式提升綠川水質。