竹東客家山歌藝術節　四天賽程傳唱54屆心感動

列為客庄12大節慶之一的竹東客家山歌藝術節「竹東天穿日臺灣客家山歌比賽」今（7）日熱情展開，一連四天在竹東客家戲曲公園登科台比唱山歌；新竹縣長邱鏡淳、客委會主委李永得、竹東鎮長徐兆璋及各級民代、各里里長等，今天從鎮公所前圓環以「唱響山歌藝術踩街」方式熱鬧揭開序幕。

一早「唱響山歌藝術踩街」計20組超過500人共襄盛舉，節目由JF太鼓團震撼拉開序幕，也代表著鼓聲震響天穿，接著由李碧雲老師的竹東鎮樂齡學習中心帶領大家，唱跳著鎮歌「我的竹東山歌城」唱響天穿，接著各項主題進行發揮，像是「採茶女遊天穿」、「喜迎天穿狗來旺」、「環保祥獅迎天穿」、「桃花過渡客家情」等主題，內容包羅萬象，各組人馬紛紛使出本領，場面熱鬧壯觀。



▲第54屆竹東客家山歌藝術節活動熱情展開，一連四天賽程、活動內容充實。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.07）

堂堂邁入第54屆，今年山歌賽組別有長壽組、山歌仔、老山歌、小調組、平板組、少年組、親子組、超級組、男女對唱組、客家戲劇組及合唱組甲、乙組共12組，個人組報名人數近550人，年齡最大的是101歲，最小的4歲。最遠至基隆、屏東及花蓮等地區皆有山歌好手報名。另外合唱組的比賽，有來自全台23隊近700人參加，超過千人的山歌賽，相信盛況可期。冀望透過這次的比賽，讓更多人唱客謠、聽客謠，讓客家山歌源遠流長。



▲第54屆竹東客家山歌藝術節活動熱情展開，一連四天賽程、活動內容充實。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.07）

除了比唱四天四夜的傳統客家山歌比賽主活動之外，另外還有唱響山歌藝術踩街、山歌歷史影音展、客家大戲展演、文創市集、免費品嚐煎甜粄、傳統三大調客家山歌體驗教唱、北管八音展演、社區好夥伴、山歌歷屆秩序冊募集等活動精彩多元。除此之外，在3/10(六)晚上6時星光大道頒獎閉幕晚會中，邀請金曲歌后曾雅君、竹東新聲音曾仲瑋等優質年輕人展演，還有多項獎品提供摸彩。

鎮長徐兆璋表示，客庄12大節慶-竹東客家山歌藝術節主軸仍是傳統山歌比賽，週邊系列活動目的增添活動精采度與精緻度，盼運用周邊系列活動，讓客籍及非客族群能夠認識客家文化、了解山歌文化。