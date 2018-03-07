撩妹神技大公開　何潤東遭男星開把超傻眼

電視劇《翻牆的記憶》演員張庭瑚、楊晴、張豐豪，在8日播出的TVBS節目《女人我最大》展現各種撩妹、撩男神技，並以抽籤方式配對藝人房思瑜、楊子儀與何美，用演技PK各種男女觸電橋段。該劇導演何潤東現身探班，沒想到被臨時拉上鏡頭與張豐豪配對，上演臉紅心跳的男男搭訕橋段。

年輕演員們第一次上《女人我最大》不免有些緊張，主持人藍心湄笑說：「我們節目真的沒有那麼嚴肅啦。」還加碼爆料楊晴之前碰到她也非常緊張，「講話聊天都會發抖。」楊晴這次在《翻牆》飾演帥氣又有正義感的女警，但在節目中為了挑戰撩男演技，特別雙手捧著楊子儀臉頰，與之深情對望，沒想到因為兩人近距離四目相接，讓楊子儀瞬間害羞，耳朵泛紅大喊，「很可怕耶，楊晴眼睛太會放電啦。」