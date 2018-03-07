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娛樂

撩妹神技大公開　何潤東遭男星開把超傻眼

記者吳維書／台北報導2018/03/07 17:36
▲《翻牆的記憶》演員群談撩妹神技。（圖／ TVBS提供, 2018.3.7）
▲《翻牆的記憶》演員群談撩妹神技。（圖／ TVBS提供, 2018.3.7）

電視劇《翻牆的記憶》演員張庭瑚、楊晴、張豐豪，在8日播出的TVBS節目《女人我最大》展現各種撩妹、撩男神技，並以抽籤方式配對藝人房思瑜、楊子儀與何美，用演技PK各種男女觸電橋段。該劇導演何潤東現身探班，沒想到被臨時拉上鏡頭與張豐豪配對，上演臉紅心跳的男男搭訕橋段。

年輕演員們第一次上《女人我最大》不免有些緊張，主持人藍心湄笑說：「我們節目真的沒有那麼嚴肅啦。」還加碼爆料楊晴之前碰到她也非常緊張，「講話聊天都會發抖。」楊晴這次在《翻牆》飾演帥氣又有正義感的女警，但在節目中為了挑戰撩男演技，特別雙手捧著楊子儀臉頰，與之深情對望，沒想到因為兩人近距離四目相接，讓楊子儀瞬間害羞，耳朵泛紅大喊，「很可怕耶，楊晴眼睛太會放電啦。」

 
▲張豐豪大膽開撩，何潤東傻眼。（圖／ TVBS提供, 2018.3.7）

何潤東趁後製空檔，特地來錄影現場探班，為這群演員打氣，卻被臨時拉上鏡頭與張豐豪配對。只見張豐豪大膽開啟撩妹神技，直接開把，望著何潤東深情地說：「你知道現在2017跨到2018，我還差了哪一步嗎？就是你出現在我的戶口名簿。」何潤東聞言一臉傻眼狀，回過神後忍不住笑說：「原來都用這招喔，拍攝過程一直裝清純。」

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周曉涵豪露D奶　擺脫王家梁鬆口氣黃少祺獻殷勤　熱戀韓瑜只差一步

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