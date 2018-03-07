臺北榮總協助輔具檢修　嘉惠彰化榮家榮民

台北榮總輔具檢測及維修服務來了，彰化榮家保健組與臺北榮民總醫院身障重建中心，7日於彰化榮家為機構內之身障需輔具行動等住民實施維修服務，該中心親派技術團隊等技術人員蒞臨彰化榮家，為高齡伯伯量測義肢、輪椅維修等，落實「整體復健醫療」之觀念；保健組長費廣明說，目前台北榮民總醫院身障重建中心為全國唯一公設辦理全國社會民眾及退除役官兵之肢體障礙重建專業機構。

費廣明指出，身障朋友之肢障程度往往有其獨特性，同樣的病情使用相同之輔具或義肢矯具及行動輔具，卻無法達到同樣的效果；因此「量身訂製」就成唯一解決之道；北榮身障中心能積極採用自動化電腦輔助設計與製造之義肢製作系統、自動化裝具成型機，及足部裝具真空成型機等先進技術及設備，以提升傷殘輔具之水準。



▲臺北榮總身障中心輔具維修技術團隊專程南下，為彰化榮家之身障需輔具行動等住民實施維修服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

彰化榮家主任史浩誠到維修現場向維修團隊感謝，並稱由於身障輔助器具（義肢裝具專業）在國內屬於稀有專業，一般社會大眾甚至身障同胞與臨床專業人員對於這個專業都不熟悉，臺北榮民總醫院身障重建中心派技術團隊蒞家親為榮民服務，幫助榮民的需要，尤其這次看到約近50位需坐輪椅的長輩，逐一接受輪椅輔具檢修或更新零附件等，可使他們更順暢運用輔具行動。



▲臺北榮總身障中心輔具維修技術團隊專程南下，為彰化榮家之身障需輔具行動等住民實施維修服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

臺北榮民總醫院身障重建中心組長陳信予表示，該中心派出「顏名延、莊翔峻、胡乃隆」等維修群，義肢暨輔具維修技術同仁，他們皆在國外受過專業技術訓練；並且還有完整的義肢醫療復健群，在學術與實作技術上皆有深厚的基礎。