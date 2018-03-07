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娛樂

直擊／姜棟元雨中會300粉　首被台媒麥牌包圍超傻眼

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/07 20:14
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韓星姜棟元今（7）日為新電影《宅配男逃亡曲》來台宣傳，晚間6點25分一現身首映記者會會場，讓現場300名粉絲尖叫不已，而50公尺長的星光大道，他足足走了快10分鐘，只為了滿足粉絲簽名、握手的要求，相當親民；他初體驗台灣媒體的訪問模式，一見到近50隻麥克風，他傻眼的說：「好新奇，被麥克風花包圍，在韓國沒有這樣的場面。」逗趣的是，在媒體丟出一題題的提問，他神情緊張、不斷搓手掌，但仍一一專注的回答所有問題。

姜棟元出道15年來首次訪台，一上台見到大批粉絲及媒體，感謝在雨天抽空前來的各位，喊話大家小心不要受傷；他此趟寶島行共停留三天兩夜，時間全獻給工作，也因為沒多餘觀光時間，所以在飯店品嘗到夢寐以求的小籠包及珍珠奶茶。


▲《宅配男逃亡曲》電影首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.3.7）

《宅》片中，他是被誤陷殺害總統候選人的宅配員，而被暗殺的地點則是在光化門附近，詢問他當時的爆破場面有發生什麼趣事？姜棟元就說，因為拍攝該場面只有四小時的時間，所以大家盡量不NG的順利拍完，但透露青瓦台有致電關切，最後也表示，他非常喜歡電影的結局，正義有被明確的伸張出來。


▲姜棟元（中）雨中仍替粉絲簽名、握手。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.3.7）


▲姜棟元（中）雨中仍替粉絲簽名、握手。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.3.7）

除了爆破場面，也因為他被誤陷的身分，問起姜棟元，若片中罪名發生在他身上會怎麼做？姜棟元就說，他會跟片中的建宇一樣逃亡，不會向惡勢力低頭，也認為電影演出這世上存在很多不公平的事情，想以這部電影讓大家得到慰藉。而姜棟元在韓國被列入「南韓公共財產」之一，問起他喜歡這稱號嗎？他羞回：「我喜歡聽這樣的話。」至於身為少女時代隊長太妍以及秀智的理想型，問起他的理想型是誰？他只說：「好人就行。」

首映記者會結束後，他也在電影首映前特地現身戲院與觀眾問候，現場約800名影迷希望他留下來陪大家觀影，但他婉拒笑說：「我已經看太多遍了。」希望大家會喜歡《宅配男逃亡曲》。該電影將於3月9日在台上映。


▲《宅配男逃亡曲》電影首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.3.7）


▲《宅配男逃亡曲》電影首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.3.7）

關鍵字姜棟元宅配男逃亡曲
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