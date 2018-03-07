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HBL／帶兵超過20年　松山教頭黃萬隆將退休?

記者吳政紘／台北報導2018/03/07 21:03
▲松山總「鐵血教練」黃萬隆。（圖NOWnows資料照）
▲松山總「鐵血教練」黃萬隆。（圖NOWnows資料照）

從1995年開始就帶領「綠色神盾」松山高中，執教生涯帶兵拿下5座HBL高中籃球聯賽冠軍，培育出陳信安、許皓程、胡瓏貿、高國豪等名將，人稱「白髮魔頭」或「鐵血教頭」的傳奇教練黃萬隆，可能在HBL30周年聯賽打完後就卸下兵符，他的下一步會去哪？

從接掌松山高中以來，黃萬隆的執教風格就一直是大家對松山球風最印象深刻的一部分，他可以為了教育，讓主力球員不下場在場邊罰站，或是因為打不出他想要的球風而大摔戰術板，更有趣的是，他引進美式球風，讓國內籃球有更多成長空間，如今黃萬隆可能離開松山，是否往更高層級發展（SBL)，或是轉往對岸（CBA)執教？都讓人驚訝。

黃萬隆說：「我們松山就是常勝軍，球員要學習長大，同樣地，我認為當教練也該要成長，HBL已經30年了，或許也該要想想未來的下一步。」

黃萬隆言談中似乎有弦外之音，他說：「我帶過的學生現在也出來當教練，我已經是最老的教練，也該想想自己要怎樣成長。」

不過黃萬隆還是心繫球隊現況，「我希望現在這幾位有很多是我們U16的好手，我們要教育球員，讓他們適應這樣的強度跟經驗，未來在集訓或是國際賽，都會有更好的發展。」

黃萬隆不強求冠軍，他說：「希望他們去享受、珍惜這樣的過程，在籃球的路上可以更好，我希望他們有這樣的vision(視野）創造自己的路，甚至超越自己。」

 

 

關鍵字黃萬隆松山hbl中華隊
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