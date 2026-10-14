🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是10月16日至10月18日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是10月16日至10月20日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是10月14日至10月18日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月15日上午9時開賣。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」連續3天開跑，自10月16日至10月18日限時促銷，「買2送2、買1送1、第2件10元」好康活動都有。換算成單件平均特價來看，舒味思萊姆氣泡水18元、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力25元、韓國熊津青梅脆脆冰20元、乳酸菌檸檬水23元、農心烏龍麵25元、青梅軟糖20元、UNIDESIGN洋芋片20元加10元多1件，平均每包20元；靠得住無感軟Q棉23cm平均43元，比買一送一還划算。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月16日至10月20日，換算成單件特價， 舒味思萊姆氣泡水18元、DyDO日式黑咖啡20元、悅氏Light鹼性水10元、乳酸脆樂冰20元、桂冠芋角牛奶Q雪糕25元、辛炒麵33元、FMC古早味紅茶／四季春青茶15元。門市「限時殺5日」是10月14日至10月18日，共有4款商品買1送1，包括辛拉麵平均25元、益菌王粉末顆粒50元、農心海鮮烏龍麵平均25元、百事可樂600ml平均18元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月15日上午9時開賣佳佳佛跳牆／干貝海鮮羹129元、義美火鍋餃四合一組合包109元、心僕台東米1.5公斤95元，此外，讚岐烏龍麵3入89元，平均每塊麵體不到30元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。