週三咖啡優惠來了！全家今（14）日APP隨買跨店取美式、拿鐵都有10元多喝一杯；7-11「LINE禮物」有特選美式、特選拿鐵買10送10，且門市推出Mardi Mercredi聯名「夜燈杯塞」，買咖啡就能加價購，今起開始換。
🟡全家便利商店
📍APP｜10月14日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
📍APP優惠趣｜10月12日至10月14日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾黑糖QQ撞奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜10月12日至10月14日
◾QQ鮮露紅／癮山烏龍2杯59元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾蘭韻梨山烏龍茶單杯特價39元，6折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵單杯特價49元，6.1折（原價80元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月14日至11月10日
7-11與Mardi Mercredi獨家合作，開發4款發光造型杯塞公仔，買CITY CAFE飲品滿50元即可用69元加購1款，全部共4款，隨機出貨不挑款，數量有限，贈完為止。
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）
◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月14日至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜限10月14日當天
◾極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡美廉社
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍APP｜10月14日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
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◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾黑糖QQ撞奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾QQ鮮露紅／癮山烏龍2杯59元，5.4折（原價55元、特價30元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月14日至11月10日
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◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
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◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）
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◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜限10月14日當天
◾極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
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📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）