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石二鍋聯名寶可夢！王品證實：11/3推出還有12mini、品田牧場

▲石二鍋聯名寶可夢！直擊桂林萬家福門市已換上主題店新裝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲可達鴨在牆上跌倒好呆萌。（圖／記者蕭涵云攝）

寶可夢門市直擊！石二鍋桂林萬家福店 皮卡丘陪吃火鍋

《NOWNEWS今日新聞》記者今（14）日直擊位於台北市西門町的桂林萬家福店，已經看見門口滿滿寶可夢主角，皮卡丘在入口迎接大家

▲耿鬼、夢幻都出現了。（圖／記者蕭涵云攝）

▲伊布粉絲在哪裡！記者推薦店門口合照C位在這。（圖／記者蕭涵云攝）

石二鍋台北桂林萬家福店

石二鍋台北士林中正店

皮卡丘、伊布訓練家瘋了！《NOWNEWS今日新聞》記者獨家直擊台北桂林萬家福店，已經變身主題店裝超可愛，預計會有新火鍋還有周邊商品；官方透露，士林中正店也已佈置完成，有夠期待。Threads網友分享，去吃火鍋發現整家石二鍋變成寶可夢主題店，吶喊「超級可愛」、「好期待」、「在我家附近欸 吃爆」；釣出粉絲回報「今天經過12min也是」。《NOWNEWS今日新聞》記者求證王品集團，，櫃檯還寫著「新鮮尋寶趣」，玻璃窗貼上有伊布、耿鬼等人氣角色，店內牆面還有大大的可達鴨、波加曼在玩耍，號召訓練家們記好時間集合囉。大家跟記者一起期待吧，鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。◾️地址：台北市萬華區桂林路1號4樓時間：周一至周四11:00-22:30、周五11:00-24:00、周六10:30-24:00、周日10:30-22:30◾️地址：台北市士林區福林里中正路183-185號時間：周一至周四11:30-23:00 、周五11:30-00:00 、周六11:00-00:00 、周日11:00-23:30地址：台北市士林區福林里中正路183-185號時間：周一至周四11:30-23:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-23:30