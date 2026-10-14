皮卡丘、伊布訓練家瘋了！王品集團證實，石二鍋、12mini快煮小火鍋和品田牧場，即將在11月3日推出寶可夢聯名活動。《NOWNEWS今日新聞》記者獨家直擊台北桂林萬家福店，已經變身主題店裝超可愛，預計會有新火鍋還有周邊商品；官方透露，士林中正店也已佈置完成，有夠期待。
石二鍋聯名寶可夢！王品證實：11/3推出還有12mini、品田牧場
Threads網友分享，去吃火鍋發現整家石二鍋變成寶可夢主題店，吶喊「超級可愛」、「好期待」、「在我家附近欸 吃爆」；釣出粉絲回報「今天經過12min也是」。
《NOWNEWS今日新聞》記者求證王品集團，官方回應表示：「石二鍋、12mini快煮小火鍋和品田牧場即將在11/3-12/31與寶可夢推出一系列聯名活動。」
寶可夢門市直擊！石二鍋桂林萬家福店 皮卡丘陪吃火鍋
《NOWNEWS今日新聞》記者今（14）日直擊位於台北市西門町的桂林萬家福店，已經看見門口滿滿寶可夢主角，皮卡丘在入口迎接大家，櫃檯還寫著「新鮮尋寶趣」，玻璃窗貼上有伊布、耿鬼等人氣角色，店內牆面還有大大的可達鴨、波加曼在玩耍，號召訓練家們記好時間集合囉。
王品集團也證實，「網友分享的這間主題店是『石二鍋 桂林萬家福店』，另外『石二鍋 士林中正店』也已佈置完成，相關活動敬請期待各品牌官方網站與社群貼文。」大家跟記者一起期待吧，鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。
◾️石二鍋台北桂林萬家福店
地址：台北市萬華區桂林路1號4樓
時間：周一至周四11:00-22:30、周五11:00-24:00、周六10:30-24:00、周日10:30-22:30
◾️石二鍋台北士林中正店
地址：台北市士林區福林里中正路183-185號
時間：周一至周四11:30-23:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-23:30
地址：台北市士林區福林里中正路183-185號
時間：周一至周四11:30-23:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-23:30
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Threads網友分享，去吃火鍋發現整家石二鍋變成寶可夢主題店，吶喊「超級可愛」、「好期待」、「在我家附近欸 吃爆」；釣出粉絲回報「今天經過12min也是」。
《NOWNEWS今日新聞》記者求證王品集團，官方回應表示：「石二鍋、12mini快煮小火鍋和品田牧場即將在11/3-12/31與寶可夢推出一系列聯名活動。」
《NOWNEWS今日新聞》記者今（14）日直擊位於台北市西門町的桂林萬家福店，已經看見門口滿滿寶可夢主角，皮卡丘在入口迎接大家，櫃檯還寫著「新鮮尋寶趣」，玻璃窗貼上有伊布、耿鬼等人氣角色，店內牆面還有大大的可達鴨、波加曼在玩耍，號召訓練家們記好時間集合囉。
◾️石二鍋台北桂林萬家福店
地址：台北市萬華區桂林路1號4樓
時間：周一至周四11:00-22:30、周五11:00-24:00、周六10:30-24:00、周日10:30-22:30
◾️石二鍋台北士林中正店
地址：台北市士林區福林里中正路183-185號
時間：周一至周四11:30-23:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-23:30
地址：台北市士林區福林里中正路183-185號
時間：周一至周四11:30-23:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-23:30