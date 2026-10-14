我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近日深陷低潮，也導致道奇隊在國聯冠軍戰處於0：2劣勢。儘管道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在記者會上證實，大谷翔平將繼續在國家聯盟冠軍系列賽第3戰中先發上陣，但這卻引起《洛杉磯時報》以及前《True Blue LA》記者哈里斯（Blake Harris）的猛烈批評，認為此舉非常自私。道奇在系列賽第2戰以4：7敗北，大谷單場4支0並吞下2次三振。賽後，《The Athletic》爆料指出，羅伯茲坦言大谷感覺狀態不佳，球團正考慮將他移出第3戰的先發打線。然而，羅伯斯隨後澄清，他原本的考量是比照2024年處理弗里曼（Freddie Freeman）傷勢的模式，讓大谷休息兩天以重置狀態。但在與大谷深談後，大谷強烈表達自己「在揮棒技術上抓到了一些感覺」，並堅信能為球隊做出貢獻，最終說服了羅伯斯讓他繼續出賽。不過，這項決定並未平息外界的質疑。《洛杉磯時報》撰文嚴厲批評道奇的決策，直指「道奇早就該把大谷翔平從季後賽名單中剔除」。報導指出，大谷帶著膝蓋與右上臂二頭肌的傷勢打了3個月，雖然球團給予斷斷續續的休養，但他在第3戰前依舊是4打數無安打，「這已經夠了」。該報更引用數據佐證，指出大谷在季後賽擊出的最快擊球初速僅有86英里（約134公里），且自8月18日開轟後，面對95英里（約153公里）以上的速球，打擊率僅剩下慘澹的0.036。爭議並未就此打住。前道奇隊專門媒體《True Blue LA》記者、現經營電子報的哈里斯（Blake Harris）在社群媒體上對大谷向教練團「直訴」參戰的行為開砲，痛批：「多麼自私啊！我只希望這至少能讓他的打棒次往後挪，因為把他排在先發前五棒，顯然是個錯誤。」此番言論一出，立刻引發道奇球迷的強烈反彈與圍剿，不過哈里斯強調自己並非對大谷「翻臉」，只是點出大谷帶傷上陣的事實，並認為球隊現在迫切需要的是高質量的打席，或許換其他球員會有更好的效果。在大谷本人親自出面解釋傷勢「都在可控範圍內」，並誓言「要為相信我的人努力」後，這場圍繞著他先發地位與傷勢狀態的風暴，預計將在明日（15日）的第3戰中，隨著他的場上表現迎來最直接的檢驗。