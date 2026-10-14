敬老之日10月18日（農曆九月初九日）重陽節要來了，2026年「重陽敬老禮金」各縣市持續發放中，今天10月14日新北市、台南市也發錢了！最高金額20000元，符合資格長輩滿65歲（原住民滿55歲）開放領取，《NOWNEWS今日新聞》整理金額多少？匯款入帳、現金怎麼領一次掌握。
新北市重陽節禮金「最高20000元」！今10/14匯款入帳、10/17現金領取
發放對象：
於重陽節當月年滿65歲以上長者（原住民年滿55歲以上），設籍新北市滿1年，且重陽節前1個月仍持續設籍新北市。
發放金額：
◾️65～79歲（55～79歲原住民）：1500元／人
◾️80～89歲長者：2000元／人
◾️90～99歲長者：5000元／人
◾️100歲以上長者：20000元／人
發放方式：
1、匯款：10月14日（三）起自動匯款入帳（以前曾申請過匯款，等待入帳即可）。
2、現金：10月17日（六）起，於各區公所指定地點，攜帶身分證和印章領取；發放至12月11日（五）截止。他人代領需攜帶本人及代領人證件＋印章。或於12月14日（一）至12月31日（四）至新北社會局老人福利科領取。
3、網路查詢：輸入長輩身分證字號、出生年月日，即可於新北市社會局官網查詢領取方式及金額。
新北社會局表示，與各區公所「不會」致電請民眾提供帳戶資料。
注意事項：
1、造冊後至重陽禮金發放日前及重陽禮金發放期間，辦理死亡登記或戶籍遷出本市者，不予致贈。
2、官網僅供查詢，不會請民眾提供帳戶資料。
防詐提醒：
新北社會局防詐騙提醒，新北社會局與各區公所「不會」致電請民眾提供帳戶資料，若遇到可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線查證。
⠀⠀
如有重陽禮金相關疑問，請撥打：新北市民專線1999、新北社會局老人福利科02-2960-3456分機3766、AI智慧查詢專線0800-585-085（市話）、02-8259-1318（手機）。
台南市重陽節禮金：最高10000元！10/14匯款、領取現金
發放對象：
65～99歲之長者及55～64歲原住民（6月30日前設籍且持續居住）；100歲以上人瑞（依衛福部社家署名冊）。發放金額：
◾️65～99歲之長者（原住民55～64歲）：1500元
◾️100歲以上：10000元禮金及禮品1份（由區長或指派代表轉贈禮金、與2000元以下中央禮品）
提醒大家，於115年9月19日至115年10月18日死亡者，仍發給重陽敬老金。出境未入境致未能於發放期間完成領取者，不予補發。
發放方式：
1、匯入金融帳戶：115年10月14日撥入長者帳戶。
採入帳至郵局等15家金融機構「郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、台南市各區農會（含台南市台南地區農會）、元大、京城、中國信託」辦理；採用其他金融機構者，須自行負擔轉帳手續費（已登記完畢）。
2、領取現金：115年10月14日至115年12月11日。
由戶籍所在地區公所里幹事協助親送，必要時可會同里長發放。
3、退匯補發：115年11月2日至115年12月11日。
由戶籍所在地區公所辦理補發或由里幹事協助親送，請攜帶身分證及印章。
注意事項：
1、因未提供帳戶資料、帳戶錯誤、帳戶遭凍結或其他無法入帳等原因者，可於退匯補發期間向戶籍所在地區公所申請補發。
2、逾115年12月11日未領者，除有特殊原因並經台南市政府社會局認定確實不可歸責於當事人外，視同放棄，不予補發。
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發放對象：
於重陽節當月年滿65歲以上長者（原住民年滿55歲以上），設籍新北市滿1年，且重陽節前1個月仍持續設籍新北市。
發放金額：
◾️65～79歲（55～79歲原住民）：1500元／人
◾️80～89歲長者：2000元／人
◾️90～99歲長者：5000元／人
◾️100歲以上長者：20000元／人
發放方式：
1、匯款：10月14日（三）起自動匯款入帳（以前曾申請過匯款，等待入帳即可）。
2、現金：10月17日（六）起，於各區公所指定地點，攜帶身分證和印章領取；發放至12月11日（五）截止。他人代領需攜帶本人及代領人證件＋印章。或於12月14日（一）至12月31日（四）至新北社會局老人福利科領取。
3、網路查詢：輸入長輩身分證字號、出生年月日，即可於新北市社會局官網查詢領取方式及金額。
新北社會局表示，與各區公所「不會」致電請民眾提供帳戶資料。
注意事項：
1、造冊後至重陽禮金發放日前及重陽禮金發放期間，辦理死亡登記或戶籍遷出本市者，不予致贈。
2、官網僅供查詢，不會請民眾提供帳戶資料。
防詐提醒：
新北社會局防詐騙提醒，新北社會局與各區公所「不會」致電請民眾提供帳戶資料，若遇到可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線查證。
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如有重陽禮金相關疑問，請撥打：新北市民專線1999、新北社會局老人福利科02-2960-3456分機3766、AI智慧查詢專線0800-585-085（市話）、02-8259-1318（手機）。
發放對象：
65～99歲之長者及55～64歲原住民（6月30日前設籍且持續居住）；100歲以上人瑞（依衛福部社家署名冊）。
◾️65～99歲之長者（原住民55～64歲）：1500元
◾️100歲以上：10000元禮金及禮品1份（由區長或指派代表轉贈禮金、與2000元以下中央禮品）
提醒大家，於115年9月19日至115年10月18日死亡者，仍發給重陽敬老金。出境未入境致未能於發放期間完成領取者，不予補發。
發放方式：
1、匯入金融帳戶：115年10月14日撥入長者帳戶。
採入帳至郵局等15家金融機構「郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、台南市各區農會（含台南市台南地區農會）、元大、京城、中國信託」辦理；採用其他金融機構者，須自行負擔轉帳手續費（已登記完畢）。
2、領取現金：115年10月14日至115年12月11日。
由戶籍所在地區公所里幹事協助親送，必要時可會同里長發放。
3、退匯補發：115年11月2日至115年12月11日。
由戶籍所在地區公所辦理補發或由里幹事協助親送，請攜帶身分證及印章。
注意事項：
1、因未提供帳戶資料、帳戶錯誤、帳戶遭凍結或其他無法入帳等原因者，可於退匯補發期間向戶籍所在地區公所申請補發。
2、逾115年12月11日未領者，除有特殊原因並經台南市政府社會局認定確實不可歸責於當事人外，視同放棄，不予補發。