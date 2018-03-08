《艾爾之光》3轉第三支線最終開放　闇黑之力全面爆發

遊戲橘子旗下熱血動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，於今（8）日進行 3 轉最終階段－第三支線開放，開放後共有 37 個職業全開放 3 轉。此次以闇黑形象詮釋每個角色的黑暗力量與理念，未登場便已受到台灣玩家的關注與熱烈討論。

自今年一月份睽違七年盛大改版 3 轉系統後，《艾爾之光》緊接著於今日宣布， 3 轉第三支線全面解放。玩家只要達到角色單位 LV.99 以上 2 轉／超越後即可接取全新「轉職任務」並且進行 3 轉。遊戲中「艾索德－不敗劍帝」、「愛莎－星光魔女」、「蕾娜－暮光行者」、「雷文－熾光戰將」、「伊芙－ Code:Sariel 」、「澄－銀白總帥」、「艾拉－羅天武皇」、「愛利西斯－紅蓮女王」、「 ADD －反逆之理」、「露 / 希爾－滅盡魔皇」、「蘿潔－密涅瓦」與「蘿潔－軍械首席」、「亞殷－終焉叛神」等 12 名角色將全面解放。



▲愛莎－星光魔女。（圖／遊戲橘子提供）



▲伊芙－CodeSariel。（圖／遊戲橘子提供）

另外為慶祝全職業開放三轉，玩家凡於 3 月 22 日維護時間前達成第三支線 3 轉並完成 20 個連續任務，即可獲得眾多豐富道具與禮物。同時，期間內新創角色達成特定等級可獲得支援箱，內容包含多個光速成長經驗之證（經驗 2 倍）、各式藥水支援及商城華麗飾品，滿等還可獲得擁有永久連身服等虛寶。



▲艾拉－羅天武皇。（圖／遊戲橘子提供）



▲蘿潔－密涅瓦（第三支線）。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子也針對回流玩家推出「回歸冒險小幫手」，於今年 2 月 8 日後無連線紀錄的玩家，登入即可獲得歡迎箱，完成適當等級副本，將可獲得多個強化符咒及各式藥水，每階段更可獲得賢者卷軸、時裝外觀、寵物及支援裝備，要讓玩家們能夠輕鬆練好練滿。