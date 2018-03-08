NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈無照男讓懷孕女友頂替女警慧眼識破郵遞幸福與祝福　溫馨飛舞縣警局跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

《艾爾之光》3轉第三支線最終開放　闇黑之力全面爆發

記者顏大惟／綜合報導2018/03/08 12:02
▲《艾爾之光》於 3 月 8 日進行 3 轉最終階段，第三支線開放，此次以闇黑形象詮釋每個角色的黑暗力量與理念。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》於 3 月 8 日進行 3 轉最終階段，第三支線開放，此次以闇黑形象詮釋每個角色的黑暗力量與理念。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下熱血動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，於今（8）日進行 3 轉最終階段－第三支線開放，開放後共有 37 個職業全開放 3 轉。此次以闇黑形象詮釋每個角色的黑暗力量與理念，未登場便已受到台灣玩家的關注與熱烈討論。


▲《艾爾之光》第三支線開放後共有37個職業全開放3轉。（圖／遊戲橘子提供）

自今年一月份睽違七年盛大改版 3 轉系統後，《艾爾之光》緊接著於今日宣布， 3 轉第三支線全面解放。玩家只要達到角色單位 LV.99 以上 2 轉／超越後即可接取全新「轉職任務」並且進行 3 轉。遊戲中「艾索德－不敗劍帝」、「愛莎－星光魔女」、「蕾娜－暮光行者」、「雷文－熾光戰將」、「伊芙－ Code:Sariel 」、「澄－銀白總帥」、「艾拉－羅天武皇」、「愛利西斯－紅蓮女王」、「 ADD －反逆之理」、「露 / 希爾－滅盡魔皇」、「蘿潔－密涅瓦」與「蘿潔－軍械首席」、「亞殷－終焉叛神」等 12 名角色將全面解放。


▲愛莎－星光魔女。（圖／遊戲橘子提供）


▲伊芙－CodeSariel。（圖／遊戲橘子提供）

另外為慶祝全職業開放三轉，玩家凡於 3 月 22 日維護時間前達成第三支線 3 轉並完成 20 個連續任務，即可獲得眾多豐富道具與禮物。同時，期間內新創角色達成特定等級可獲得支援箱，內容包含多個光速成長經驗之證（經驗 2 倍）、各式藥水支援及商城華麗飾品，滿等還可獲得擁有永久連身服等虛寶。


▲艾拉－羅天武皇。（圖／遊戲橘子提供）


▲蘿潔－密涅瓦（第三支線）。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子也針對回流玩家推出「回歸冒險小幫手」，於今年 2 月 8 日後無連線紀錄的玩家，登入即可獲得歡迎箱，完成適當等級副本，將可獲得多個強化符咒及各式藥水，每階段更可獲得賢者卷軸、時裝外觀、寵物及支援裝備，要讓玩家們能夠輕鬆練好練滿。

關鍵字艾爾之光遊戲橘子3轉線上遊戲
韓國藥妝店賣到缺貨！東方人額頭較扁平豐額改運五官立體

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan