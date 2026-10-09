美系水壺大戰正式升溫！在 IG 擁有 7.1 萬追蹤的網紅「兔兔」近期開箱 Owala 水壺，稱讚設計讓她喝水量翻倍，卻坦言才買了短短三天，就被 Stanley 剛出的按壓彈蓋款燒到變心！她評測大讚這款是「徹底平替」，不僅瓶身更耐用，還主打「可用洗碗機清洗」，完美解決廣大上班族的清潔痛點。

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🟡買Owala水壺秒變心！7萬網紅大推Stanley

兔兔（黃亭瑜）在 IG 分享，先前去美國被朋友推坑購入 Owala 水壺，原本一直是 Stanley 忠實粉絲的她，使用後大讚 Owala 特殊的吸嘴力學設計讓人吸水順暢，甚至達成「一天多喝一到兩瓶水」的驚人成果，讓喝水量直接翻倍！   

然而，兔兔笑稱就在買了 Owala 短短兩三天後，身為死忠粉的她就發現 Stanley 官網火速上架類似的彈蓋吸管杯款。她買來實測開箱，發現 Stanley 飲用口徑較大、瓶身能輕鬆放入車用飲料置杯架，且大口徑讓整隻手能伸進去徹底清洗。她開心直言，如果是喜歡簡約風格的人，這款絕對是「徹底平替」，而且目前知道這款的人還不多，相當推薦大家購入！

🟡 Stanley台灣官網共5色可選！可用洗碗機清洗

針對這款在社群引爆熱烈討論的新水壺，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上 Stanley 台灣官網查看，正是「ALL DAY 系列 輕滑速吸水壺」。官網共有 0.35L 與 0.59L 兩種容量規格，售價落在 1,080 至 1,380 元之間。其中小款提供 4 色選擇，而大款（0.59L）更高達 22 款潮流配色，目前熱銷到已有兩款顯示售完，多款標示「庫存告急」！   

官方詳細規格說明，該款瓶身採用 18/8（304）食品級不銹鋼與 Tritan 安全吸嘴，並配置易攜帶掛繩、下滑即可輕鬆開啟且翻轉即鎖定等便利機能，底部更有矽膠防撞墊保護。最讓網友驚豔的是，官方規格欄位明確標示「可用洗碗機清洗」，完美解決了 Owala 水壺上蓋結構較繁複、內部矽膠墊容易發霉或瓶身較不耐摔的痛點，成為現代繁忙上班族與媽媽族群直呼必買的完勝機能！

▲Stanley 輕滑速吸水壺具備滑蓋防漏、纖細瓶身與便利提繩等多功能設計。（圖／翻攝 Stanley 官網）
▲Stanley 輕滑速吸水壺具備滑蓋防漏、纖細瓶身與便利提繩等多功能設計。（圖／翻攝 Stanley 官網）
▲Stanley 台灣官網說明，輕滑速吸水壺標示「可用洗碗機清洗」。（圖／翻攝 Stanley 官網）
▲Stanley 台灣官網說明，輕滑速吸水壺標示「可用洗碗機清洗」。（圖／翻攝 Stanley 官網）
🟡兩派網友看法炸裂！百年經典對決時代發明

開箱影片曝光後，隨即在 Threads 與 IG 吸引大批網友湧入討論，兩派擁護者各有看法。支持 Stanley 的粉絲興奮表示：「身為 Stanley 鐵粉這款必買」、「Stanley 瓶身線條真的比較漂亮」、「可以直接放車架又耐摔」；不過也有 Owala 死忠派指出：「Owala 一蓋有兩種喝法還是無敵」、「Owala 的撞色風格比較活潑」。

這場社群討論也展現了兩大美系水壺品牌深厚的背景實力：創立於 1913 年的美國百年品牌 Stanley，由發明家 William Stanley Jr. 首創將鋼材與真空保溫結合，以軍工級堅固耐用與強悍保溫著稱，近年憑藉 Quencher 與 GO 系列成功躍升時尚潮牌。

而由 BlenderBottle 創辦人 Steve Sorensen 開發的 Owala，則憑藉 FreeSip 專利雙飲口榮獲《時代》雜誌 2023 年度最佳發明獎，主打 24 小時保冷與 360 度防漏機能，兩大品牌熱度持續延燒。

▲Stanley 輕滑速吸水壺推出多款莫蘭迪質感配色，深受年輕世代與上班族喜愛。（圖／翻攝 Stanley 官網）
▲Stanley 輕滑速吸水壺推出多款莫蘭迪質感配色，深受年輕世代與上班族喜愛。（圖／翻攝 Stanley 官網）
▲榮獲《時代》雜誌最佳發明獎的 Owala 水壺，以專利雙飲口與繽紛配色吸引大批死忠粉絲。（圖／翻攝自Owala總代理Finders官網）
▲榮獲《時代》雜誌最佳發明獎的 Owala 水壺，以專利雙飲口與繽紛配色吸引大批死忠粉絲。（圖／翻攝自Owala總代理Finders官網）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...