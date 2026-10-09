美系水壺大戰正式升溫！在 IG 擁有 7.1 萬追蹤的網紅「兔兔」近期開箱 Owala 水壺，稱讚設計讓她喝水量翻倍，卻坦言才買了短短三天，就被 Stanley 剛出的按壓彈蓋款燒到變心！她評測大讚這款是「徹底平替」，不僅瓶身更耐用，還主打「可用洗碗機清洗」，完美解決廣大上班族的清潔痛點。
🟡買Owala水壺秒變心！7萬網紅大推Stanley
兔兔（黃亭瑜）在 IG 分享，先前去美國被朋友推坑購入 Owala 水壺，原本一直是 Stanley 忠實粉絲的她，使用後大讚 Owala 特殊的吸嘴力學設計讓人吸水順暢，甚至達成「一天多喝一到兩瓶水」的驚人成果，讓喝水量直接翻倍！
然而，兔兔笑稱就在買了 Owala 短短兩三天後，身為死忠粉的她就發現 Stanley 官網火速上架類似的彈蓋吸管杯款。她買來實測開箱，發現 Stanley 飲用口徑較大、瓶身能輕鬆放入車用飲料置杯架，且大口徑讓整隻手能伸進去徹底清洗。她開心直言，如果是喜歡簡約風格的人，這款絕對是「徹底平替」，而且目前知道這款的人還不多，相當推薦大家購入！
🟡 Stanley台灣官網共5色可選！可用洗碗機清洗
針對這款在社群引爆熱烈討論的新水壺，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上 Stanley 台灣官網查看，正是「ALL DAY 系列 輕滑速吸水壺」。官網共有 0.35L 與 0.59L 兩種容量規格，售價落在 1,080 至 1,380 元之間。其中小款提供 4 色選擇，而大款（0.59L）更高達 22 款潮流配色，目前熱銷到已有兩款顯示售完，多款標示「庫存告急」！
官方詳細規格說明，該款瓶身採用 18/8（304）食品級不銹鋼與 Tritan 安全吸嘴，並配置易攜帶掛繩、下滑即可輕鬆開啟且翻轉即鎖定等便利機能，底部更有矽膠防撞墊保護。最讓網友驚豔的是，官方規格欄位明確標示「可用洗碗機清洗」，完美解決了 Owala 水壺上蓋結構較繁複、內部矽膠墊容易發霉或瓶身較不耐摔的痛點，成為現代繁忙上班族與媽媽族群直呼必買的完勝機能！
🟡兩派網友看法炸裂！百年經典對決時代發明
開箱影片曝光後，隨即在 Threads 與 IG 吸引大批網友湧入討論，兩派擁護者各有看法。支持 Stanley 的粉絲興奮表示：「身為 Stanley 鐵粉這款必買」、「Stanley 瓶身線條真的比較漂亮」、「可以直接放車架又耐摔」；不過也有 Owala 死忠派指出：「Owala 一蓋有兩種喝法還是無敵」、「Owala 的撞色風格比較活潑」。
這場社群討論也展現了兩大美系水壺品牌深厚的背景實力：創立於 1913 年的美國百年品牌 Stanley，由發明家 William Stanley Jr. 首創將鋼材與真空保溫結合，以軍工級堅固耐用與強悍保溫著稱，近年憑藉 Quencher 與 GO 系列成功躍升時尚潮牌。
而由 BlenderBottle 創辦人 Steve Sorensen 開發的 Owala，則憑藉 FreeSip 專利雙飲口榮獲《時代》雜誌 2023 年度最佳發明獎，主打 24 小時保冷與 360 度防漏機能，兩大品牌熱度持續延燒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
兔兔（黃亭瑜）在 IG 分享，先前去美國被朋友推坑購入 Owala 水壺，原本一直是 Stanley 忠實粉絲的她，使用後大讚 Owala 特殊的吸嘴力學設計讓人吸水順暢，甚至達成「一天多喝一到兩瓶水」的驚人成果，讓喝水量直接翻倍！
然而，兔兔笑稱就在買了 Owala 短短兩三天後，身為死忠粉的她就發現 Stanley 官網火速上架類似的彈蓋吸管杯款。她買來實測開箱，發現 Stanley 飲用口徑較大、瓶身能輕鬆放入車用飲料置杯架，且大口徑讓整隻手能伸進去徹底清洗。她開心直言，如果是喜歡簡約風格的人，這款絕對是「徹底平替」，而且目前知道這款的人還不多，相當推薦大家購入！
🟡 Stanley台灣官網共5色可選！可用洗碗機清洗
針對這款在社群引爆熱烈討論的新水壺，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上 Stanley 台灣官網查看，正是「ALL DAY 系列 輕滑速吸水壺」。官網共有 0.35L 與 0.59L 兩種容量規格，售價落在 1,080 至 1,380 元之間。其中小款提供 4 色選擇，而大款（0.59L）更高達 22 款潮流配色，目前熱銷到已有兩款顯示售完，多款標示「庫存告急」！
官方詳細規格說明，該款瓶身採用 18/8（304）食品級不銹鋼與 Tritan 安全吸嘴，並配置易攜帶掛繩、下滑即可輕鬆開啟且翻轉即鎖定等便利機能，底部更有矽膠防撞墊保護。最讓網友驚豔的是，官方規格欄位明確標示「可用洗碗機清洗」，完美解決了 Owala 水壺上蓋結構較繁複、內部矽膠墊容易發霉或瓶身較不耐摔的痛點，成為現代繁忙上班族與媽媽族群直呼必買的完勝機能！
開箱影片曝光後，隨即在 Threads 與 IG 吸引大批網友湧入討論，兩派擁護者各有看法。支持 Stanley 的粉絲興奮表示：「身為 Stanley 鐵粉這款必買」、「Stanley 瓶身線條真的比較漂亮」、「可以直接放車架又耐摔」；不過也有 Owala 死忠派指出：「Owala 一蓋有兩種喝法還是無敵」、「Owala 的撞色風格比較活潑」。
這場社群討論也展現了兩大美系水壺品牌深厚的背景實力：創立於 1913 年的美國百年品牌 Stanley，由發明家 William Stanley Jr. 首創將鋼材與真空保溫結合，以軍工級堅固耐用與強悍保溫著稱，近年憑藉 Quencher 與 GO 系列成功躍升時尚潮牌。
而由 BlenderBottle 創辦人 Steve Sorensen 開發的 Owala，則憑藉 FreeSip 專利雙飲口榮獲《時代》雜誌 2023 年度最佳發明獎，主打 24 小時保冷與 360 度防漏機能，兩大品牌熱度持續延燒。