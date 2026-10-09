社群爆款水壺 Owala、 Stanley 熱度高漲，但電商平台的實際銷售數據卻另有所愛！Yahoo 購物公布最新水壺熱銷 Top 10 排行榜，觀察發現由日系經典「象印」彈蓋保溫杯霸氣摘冠。此外，兼具彈蓋與雙飲功能的實用款，以及三麗鷗、史努比與星巴克萬聖節全新「黑貓系列」，全都被民眾搶買抱走。
🟡水壺熱銷榜單公開！象印彈蓋保溫杯霸氣奪冠
根據 Yahoo 購物中心獨家提供的最新銷售統計，熱銷冠軍由日系大廠「【象印】超輕量彈蓋式不銹鋼真空保溫保冷杯」勇奪，展現經典品牌不可撼動的實用口碑；二、三名則由 IP 聯名冰霸杯與保溫杯緊追在後。完整 Top 10 熱銷名單如下：
Top 1：【象印】超輕量彈蓋式不銹鋼真空保溫保冷杯
Top 2：【德國 Buderus】三麗鷗陶瓷手提樂GO冰霸杯
Top 3：【美國康寧 Snapware】SNOOPY手提鋅陶瓷保溫杯
Top 4：【象印】不銹鋼吊環隨行杯
Top 5：【TIGER虎牌】超輕量手提隨行旋蓋不鏽鋼保溫杯
Top 6：【星巴克】26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯
Top 7：【BLACK HAMMER】SNOOPY 磁吸手提不鏽鋼保溫保冰雙飲杯
Top 8：【星巴克】26PEANUTS馬克杯
Top 9：【Maru 丸山製研】Tritan彈蓋握把好提吸管隨身水壺
Top 10：【TiKOBO鈦工坊】二代純鈦鯨魚杯
🟡萬聖節黑貓系列超夯！聯名款與雙飲機能爆賣
觀察消費趨勢，容量介於 500 至 750ml、兼具彈蓋、雙飲及手提的複合功能水壺最受消費者青睞，其中彈蓋式杯瓶銷售額年增近 2 倍。此外，因應萬聖節腳步將近，星巴克開賣的黑貓系列（如貓眼溫變馬克杯、黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯）憑藉超萌變色造型掀起搶購熱潮，躍升送禮自用新寵。
🟡週年慶好康限時搶！折價券與滿額抽獎一次看
配合水壺檔期熱銷，電商同步祭出折扣：象印品牌週限定推出天天搶 5 折券、滿額最高送 20% 超贈點，下單再抽 iPhone 18 Pro Max；星巴克指定商品滿 599 元現折 60 元再享 88 折優惠；7-ELEVEN 超取滿額另送飲料與抽漢來海港雙人餐券，讓消費者搶便宜買好水壺。
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根據 Yahoo 購物中心獨家提供的最新銷售統計，熱銷冠軍由日系大廠「【象印】超輕量彈蓋式不銹鋼真空保溫保冷杯」勇奪，展現經典品牌不可撼動的實用口碑；二、三名則由 IP 聯名冰霸杯與保溫杯緊追在後。完整 Top 10 熱銷名單如下：
Top 1：【象印】超輕量彈蓋式不銹鋼真空保溫保冷杯
Top 3：【美國康寧 Snapware】SNOOPY手提鋅陶瓷保溫杯
Top 5：【TIGER虎牌】超輕量手提隨行旋蓋不鏽鋼保溫杯
Top 6：【星巴克】26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯
Top 7：【BLACK HAMMER】SNOOPY 磁吸手提不鏽鋼保溫保冰雙飲杯
Top 8：【星巴克】26PEANUTS馬克杯
Top 9：【Maru 丸山製研】Tritan彈蓋握把好提吸管隨身水壺
Top 10：【TiKOBO鈦工坊】二代純鈦鯨魚杯
🟡萬聖節黑貓系列超夯！聯名款與雙飲機能爆賣
觀察消費趨勢，容量介於 500 至 750ml、兼具彈蓋、雙飲及手提的複合功能水壺最受消費者青睞，其中彈蓋式杯瓶銷售額年增近 2 倍。此外，因應萬聖節腳步將近，星巴克開賣的黑貓系列（如貓眼溫變馬克杯、黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯）憑藉超萌變色造型掀起搶購熱潮，躍升送禮自用新寵。
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