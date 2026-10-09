社群爆款水壺 Owala、 Stanley 熱度高漲，但電商平台的實際銷售數據卻另有所愛！Yahoo 購物公布最新水壺熱銷 Top 10 排行榜，觀察發現由日系經典「象印」彈蓋保溫杯霸氣摘冠。此外，兼具彈蓋與雙飲功能的實用款，以及三麗鷗、史努比與星巴克萬聖節全新「黑貓系列」，全都被民眾搶買抱走。

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🟡水壺熱銷榜單公開！象印彈蓋保溫杯霸氣奪冠

根據 Yahoo 購物中心獨家提供的最新銷售統計，熱銷冠軍由日系大廠「【象印】超輕量彈蓋式不銹鋼真空保溫保冷杯」勇奪，展現經典品牌不可撼動的實用口碑；二、三名則由 IP 聯名冰霸杯與保溫杯緊追在後。完整 Top 10 熱銷名單如下：   

Top 1：【象印】超輕量彈蓋式不銹鋼真空保溫保冷杯   

▲Yahoo購物熱銷榜出爐！象印超輕量彈蓋保溫杯力壓美系潮牌，霸氣勇奪銷售冠軍。（圖／Yahoo購物中心提供）
▲Yahoo購物熱銷榜出爐！象印超輕量彈蓋保溫杯力壓美系潮牌，霸氣勇奪銷售冠軍。（圖／Yahoo購物中心提供）
Top 2：【德國 Buderus】三麗鷗陶瓷手提樂GO冰霸杯   

Top 3：【美國康寧 Snapware】SNOOPY手提鋅陶瓷保溫杯   
 

▲美式 IP 聯名發威！康寧 SNOOPY 手提鋅陶瓷保溫杯勇奪 Yahoo 水壺熱銷榜第三名。（圖／Yahoo購物中心提供）
▲美式 IP 聯名發威！康寧 SNOOPY 手提鋅陶瓷保溫杯勇奪 Yahoo 水壺熱銷榜第三名。（圖／Yahoo購物中心提供）
Top 4：【象印】不銹鋼吊環隨行杯   

Top 5：【TIGER虎牌】超輕量手提隨行旋蓋不鏽鋼保溫杯   

Top 6：【星巴克】26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯   

Top 7：【BLACK HAMMER】SNOOPY 磁吸手提不鏽鋼保溫保冰雙飲杯   

Top 8：【星巴克】26PEANUTS馬克杯   

Top 9：【Maru 丸山製研】Tritan彈蓋握把好提吸管隨身水壺   

Top 10：【TiKOBO鈦工坊】二代純鈦鯨魚杯   

🟡萬聖節黑貓系列超夯！聯名款與雙飲機能爆賣

觀察消費趨勢，容量介於 500 至 750ml、兼具彈蓋、雙飲及手提的複合功能水壺最受消費者青睞，其中彈蓋式杯瓶銷售額年增近 2 倍。此外，因應萬聖節腳步將近，星巴克開賣的黑貓系列（如貓眼溫變馬克杯、黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯）憑藉超萌變色造型掀起搶購熱潮，躍升送禮自用新寵。   

▲因應萬聖節將至，星巴克黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯憑藉超萌造型躍升熱賣新寵。（圖／Yahoo購物中心提供）
▲因應萬聖節將至，星巴克黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯憑藉超萌造型躍升熱賣新寵。（圖／Yahoo購物中心提供）
🟡週年慶好康限時搶！折價券與滿額抽獎一次看

配合水壺檔期熱銷，電商同步祭出折扣：象印品牌週限定推出天天搶 5 折券、滿額最高送 20% 超贈點，下單再抽 iPhone 18 Pro Max；星巴克指定商品滿 599 元現折 60 元再享 88 折優惠；7-ELEVEN 超取滿額另送飲料與抽漢來海港雙人餐券，讓消費者搶便宜買好水壺。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...