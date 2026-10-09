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瑋瑋做了切除胸部手術，還公開術前麻醉等準備畫面。（圖／翻攝自黃氏兄弟YTR）

百萬YTR「黃氏兄弟」成員瑋瑋（黃挺瑋），在昨（8）日迎來30歲生日，他也PO出影片宣布自己去做了胸部切除的手術，瑋瑋坦言自己長期飽受男性女乳症的困擾，甚至開創頻道10年都不太敢脫衣服，雖然該症狀對健康沒影響，但卻讓瑋瑋心理方面產生很大障礙，並在今年初開始規劃手術，決定當作自己30歲的生日禮物，他也分享手術畫面，引發外界熱議。瑋瑋在昨日於YouTube頻道透露在生日做男性女乳症手術的消息，表示是送給自己的生日禮物。瑋瑋也公開手術過程，直接戴著頭套、穿著手術衣現身，就連躺在床上接受麻醉、眼神漸漸渙散的模樣都公開，之後由哲哲到醫院接他回家。手術隔天，瑋瑋也不忘拍影片紀錄，穿著襯衫展現自己平坦的胸部，並開始說明自己做的是「乳房抽脂跟乳腺增生的切除手術」，他也透露手術原因，是為了移除男性女乳的症狀，表示雖然他穿背心時，看不出來有隆起的胸部，因為自己是屬於輕度患者，所以只要貼胸貼就看不出來，但在拍寫真等時，都不太敢敞開胸襟、或是脫上衣，「對我而言其實是蠻有心理障礙的事情。」瑋瑋透露動完手術就一直穿塑身衣，還秀出副乳瘀血的部分，表示抽出來的脂肪顏色是粉橘色，「大概抽出一罐麥香紅茶的量。」瑋瑋最後表示希望可以透過影片，給有男性女乳症的人、或是有疑慮的青少年孩子們一點信心鼓勵，「因為我覺得我也是一路這樣走過來，頻道快要10年了，很少看到我沒有穿上衣對吧，當然不是說之後就要大脫特脫，我給自己蠻大的勇氣。」感謝還好醫學跟美學可以幫助自己，讓他更有信心。