謝清秀抗癌重拾生命價值　屏科大展出美髮藝術創作

戴昌賢校長說，謝老師於2009年到屏東科技大學任教專攻髮藝創作與美髮設計，對髮藝創作有極大的熱忱，不僅產出非常多優秀的作品，在治療癌症及休養期間也不停的創作，將自身的經歷融入藝術激勵許多癌友，可以堅定地體認生命的價值，並勉勵學子們要珍愛生命。

每個人都有一個屬於自己的故事和價值所在。屏科大時尚設計與管理系謝清秀副教授，在治療癌症期間意外拾起掉落的髮絲創作成髮畫系列作品，並於今(8)日上午在屏科大典範特色展覽中心展出其作品，希望藉由她的作品及故事激勵癌友們，可以堅定地體認生命的價值，勉勵學子們要珍愛生命。



▲謝清秀老師癌後美髮藝術創作，38婦女節於屏科大典範特色展覽中心展出其作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.08）

謝清秀77年於樹德家商美容科擔任教職起，一路走來都與美髮有關。在一次學校例行性的健康檢查，發現CA-125指數稍高，經診治意外發現是卵巢癌，謝老師勇敢正面的去面對，並反省平日到底如何對待自己的身體。結論是，長久以來的選手性格，讓她從不敢抱著僥倖的心態；曾經當選國家選手代表台灣前往荷蘭阿姆斯特丹榮獲國際技藝競賽美髮銀牌，與世界金牌擦身而過的遺憾的她，也造就她成為拚命三郎、凡事追求盡善盡美、全心投入的個性，為了存錢練習，可以連著三天一包吐司配白開水充饑，為了完成作品，可以個把月足不出戶、不分日夜；結婚後，一樣經常忙到把小孩忘記在安親班裡。



▲謝清秀老師癌後美髮藝術創作，38婦女節於屏科大典範特色展覽中心展出其作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.08）

化學治療對大部分的病患來說，大量「掉髮」恐怕是最大的打擊吧！而謝老師的專長是美髮造型，她希望能將抗癌故事和更多需要的人分享，所以在頭髮掉光之前，嘗試變換不同髮型，從長髮剪到短、再從短剔到光頭，並收集及利用自己的頭髮來創作。

自2005年辦理第一次創作個展至今，參與大大小小的個聯展約計25場，其中2010年至2016年五年間，共策畫五場個展，作品從對髮絲的熟悉度和實驗性的幾何造形構成視覺驚奇，逐漸發展和探索性的融合複合媒材，像是琉璃、輕土、紙張、布料和線材，讓構圖和形樣跳脫及抽離原有表象的秩序與規範，直覺式地以非具象的形式、自由的、無窮的、盡情的、生活的，以屬於自己的語言來表達自己的生命經歷和心境轉變，使作品的風格呈現，更臻於豐富多元及生動自然的表達。

謝老師美髮創作的靈感來源是自己對生命的體悟、內化為個人對生活的主觀意識，因此每次的創作過程總是滿溢與夾雜著各種情緒和期待，在模糊視線中完成。尤其運用最鍾愛的髮絲來創作，主題及取材皆貼近生活，創作成果亦不同於一般的美術畫作，而是充滿個人生命特質的獨一無二，由自我觀視進而思索著現代女性內心情感的轉換所呈現的心靈透徹，驕傲展現個人原生家庭的濃淡色彩，及克服困境、勇敢迎向未來所展現的生命美學之作品。