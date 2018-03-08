XX太緊！鮮肉男團被操到缺氧頭暈

男團M4有4位團員，由陳奕廷、盧煥剛、鄭喬意、潘睿睿組成，他們即將推出國語EP《迷戀》，日前錄製主打歌〈呼吸〉，挑戰高音域，副歌高達224個字的緊密連續演唱，讓M4直呼這真是職前的震撼教育。4人談到出道心情，他們笑說演唱新歌在錄音室唱到快窒息，被操到想下跪求饒，終於出輯，心情充滿著期待。

M4日前進錄音室錄唱主打歌〈呼吸〉，製作人量身訂製高難度情歌，讓中低音的M4挑戰高音域，曲風有著濃濃的韓式情歌味，M4說整首歌聽來簡單朗朗上口，但魔鬼就藏在副歌中，看似簡單的副歌旋律就有高達224個字，而且都是要以高音來演唱，為求歌曲的流暢度，幾乎是一氣呵成的演唱。