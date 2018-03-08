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娛樂

XX太緊！鮮肉男團被操到缺氧頭暈

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/09 07:30
▲鮮肉男團M4被製作人狠操，錄歌曲錄到快缺氧。（圖／子壹娛樂提供 , 2018.03.08）
▲鮮肉男團M4被製作人狠操，錄歌曲錄到快缺氧。（圖／子壹娛樂提供 , 2018.03.08）

男團M4有4位團員，由陳奕廷、盧煥剛、鄭喬意、潘睿睿組成，他們即將推出國語EP《迷戀》，日前錄製主打歌〈呼吸〉，挑戰高音域，副歌高達224個字的緊密連續演唱，讓M4直呼這真是職前的震撼教育。4人談到出道心情，他們笑說演唱新歌在錄音室唱到快窒息，被操到想下跪求饒，終於出輯，心情充滿著期待。

M4日前進錄音室錄唱主打歌〈呼吸〉，製作人量身訂製高難度情歌，讓中低音的M4挑戰高音域，曲風有著濃濃的韓式情歌味，M4說整首歌聽來簡單朗朗上口，但魔鬼就藏在副歌中，看似簡單的副歌旋律就有高達224個字，而且都是要以高音來演唱，為求歌曲的流暢度，幾乎是一氣呵成的演唱。

又加上製作人狠操，讓M4在錄音室唱到幾乎快窒息，他們表示：「歌詞與節奏的緊密，幾乎很難找到空隙可以大口呼吸，於是好幾次大家都唱到缺氧頭暈快窒息，卻頻頻被喊卡，連出過專輯的盧煥剛都直呼很有挑戰性，整首歌足足唱了70遍才過關！」


▲M4挑戰高難度情歌，高音域加上緊湊的歌詞、旋律，讓他們錄音到快窒息。（圖／子壹娛樂提供 , 2018.03.08）

此外，在拍攝MV時，M4童心大發的惡搞對方，彼此互相吐槽，M4說之前看MV卻從沒想到是如此的耗費時間拍攝，新歌MV連拍3個工作天，猶如一部網路微電影，每天至少拍攝12小時以上，M4笑說陽光男鄭喬意愛睡出名，連日拍MV，讓他竟然恍神在拍攝空檔打瞌睡，好笑的是打呼聲還影響到拍攝現場，還有拍攝四人跳舞的場景，輪到鄭喬意時，竟忘記出場，惹得大家哈哈大笑。

關鍵字m4鮮肉男團陳奕廷盧煥剛鄭喬意潘睿睿
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