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《翻牆的記憶》首播開紅盤！張豐豪大膽開撩何潤東

生活中心／綜合報導2018/03/09 18:19
▲TVBS《翻牆的記憶》首播開出紅盤，新生代演員表現突出，楊晴飾演的刑警因查案，於大街上演追逐戰，與鄒承恩攜手擊退黑幫，為本劇收視高潮。（圖／資料照）
▲TVBS《翻牆的記憶》首播開出紅盤，新生代演員表現突出，楊晴飾演的刑警因查案，於大街上演追逐戰，與鄒承恩攜手擊退黑幫，為本劇收視高潮。（圖／資料照）

TVBS《翻牆的記憶》上周六在歡樂台首播開出紅盤，第一集，29-35歲女性族群最高收視達0.54，根據《潮影據》網路觀測站顯示，網路討論區PTT及Dcard討論度高，網友對何潤東、謝承均、張庭瑚、陳怡蓉、李千娜、徐鈞浩等劇中演員各有支持。

《潮影據》網路觀測站顯示，網路討論區PTT的台劇版及Dcard戲劇綜藝、追星板中網友們對演員卡司、影片風格、主題曲演唱者及劇中演員等有熱烈討論，多數網友表示此劇風格與常見的校園劇不太一樣，同時，劇中拍攝地「三信家商」亦引起許多校友的情感共鳴，帶動網友與校園相關的話題連結，討論方向包括「學生時期翻牆的回憶」與「新舊校服的比較」等話題。

《翻牆的記憶》眾星雲集，網路討論度最高的演員，以何潤東為首，依序有吳念軒、楊晴、張庭瑚 及李千娜等人。演員吳念軒因在電影《紅衣小女孩2》表現亮眼，也帶動粉絲關注此劇，在同志論壇中，有網友討論同志天菜，名單中包含演員吳念軒，許多網友更留言表示喜歡吳念軒。

TVBS《女人我最大》也邀請到《翻牆的記憶》演員張庭瑚、楊晴、張豐豪參加節目，展現有別戲劇演出的真實性格，更公開各式撩妹撩男術，以演技PK考驗各式男女觸電心動橋段，節目中張庭瑚、楊子儀甚至因為房思瑜、楊晴的心動撩男橋段，兩人不約而同地害羞到當下耳朵赤紅、頻頻傻笑以對。和這些年輕演員聊到《翻牆的記憶》，主持人藍心湄則表示：「我個人非常看好，因為我很喜歡你們的導演(何潤東)。」

《翻牆的記憶》導演何潤東也趁後製空檔，特地來節目錄影現場探班，為這群演員打氣，沒想到被臨時拉上鏡頭，還與飾演小歐的張豐豪配對，上演一齣臉紅心跳的男男搭訕橋段。只見張豐豪大膽地啟用撩妹話術寶典，直接向導演開撩，望著何說：「你知道現在2017跨到2018，我還差了一步嗎? 就是你出現在我的戶口名簿」只見何潤東一臉傻眼貓咪樣，恍然大悟地說：「原來都用這招喔！拍攝過程一直在裝清純。殺青了就知道了！」。

TVBS《翻牆的記憶》本周邁入第二集，何潤東將一改第一集中的「俗辣」形象，一場解救「小歐」張豐豪被混混勒索的戲，何潤東無懼惡勢力隻身前往，以「葉問」之姿以一打十，更大秀結實身材。

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