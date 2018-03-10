侯友宜點名賴清德不給新北預算　賴：目標是台灣進步

前新北市副市長侯友宜公開點名行政院長賴清德偏心，質疑為何新北市提出的建設都列不進中央的前瞻計畫預算中？要求賴清德給新北市民一個交代。賴清德今(10)日回答，目標是台灣要持續進步。
侯友宜指出，下周三，賴清德就要來新北市地方座談，他希望新北市政府以及新北市的各級民意代表能替市民問問賴清德，為什麼新北市的南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設？
侯友宜說，這些都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，政黨輪替後就不算數了嗎？難道下次政黨輪替，前瞻計畫也就歸零了？請賴清德給新北市民一個說法。
賴清德今天表示，為了要落實蔡英文總統的前瞻基礎建設和長照 2.0 計畫，他率領政務委員和相關部會首長一個縣市、一個縣市辦座談，就是要解決縣市的種種問題。下周三會輪到新北市，他會和新北市政府好好討論。
賴清德強調，行政院的重大政策沒有分藍綠，也沒有去計較當初預算通過的時候，對方有沒有支持，因為政府追求的目標就是台灣要持續進步，大家能夠團結。
行政院副發言人丁允恭表示，過去二十年來，全國的建設計畫經費超過 55% 在雙北，行政院對所有的建設項目，都會依據其可行性、優先性，還有落實縮短城鄉差距的理念排序與執行。