侯友宜點名賴清德不給新北預算　賴：目標是台灣進步

前新北市副市長侯友宜公開點名行政院長賴清德偏心，質疑為何新北市提出的建設都列不進中央的前瞻計畫預算中？要求賴清德給新北市民一個交代。賴清德今(10)日回答，目標是台灣要持續進步。

侯友宜指出，下周三，賴清德就要來新北市地方座談，他希望新北市政府以及新北市的各級民意代表能替市民問問賴清德，為什麼新北市的南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設？

侯友宜說，這些都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，政黨輪替後就不算數了嗎？難道下次政黨輪替，前瞻計畫也就歸零了？請賴清德給新北市民一個說法。