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好市多又有新夯品？網友求低調：超怕斷貨

生活中心／綜合報導2018/03/10 23:21
▲好市多又有新夯品？網友：求低調。（圖／記者陳家蕙攝 , 2018.02.25）
▲好市多又有新夯品？網友：求低調。（圖／記者陳家蕙攝 , 2018.02.25）

連鎖美式賣場好市多（ Costco ）商品種類眾多且價格實惠，是許多民眾採購的好去處，也出現過不少引發搶購潮的熱銷商品如草莓千層蛋糕、厚奶茶等。近來有民眾發現好市多一款盒裝冰淇淋「 CP 值超高」，但 po 文一出卻有許多網友「求低調」，深怕商品又會被搶購一空。

一名網友在臉書「 Costco 好市多商品經驗老實說」發文表示，自己發現了一款盒裝冰淇淋超好吃，單純的淡淡奶香，認為味道完全不輸知名冰淇淋品牌哈根達斯，加上價格實惠，讓他直說根本「 CP 值爆表」。

文章一出引發網友熱烈迴響，不少人附和表示「確實便宜好吃」、「已經吃掉6盒，昨天又進6盒，超好吃，感覺吃了會上癮」、「這真的超級好吃！冰箱一定會放」；但也有網友希望大家低調一點，「噓！夠紅了，不要再推了，常買不到...」、「糟了，又被發現了......要趕緊去補貨了」、「好吃別張揚呀！我超怕斷貨的」、「要低調，每年就進這麼幾次」。


▲有網友發現好市多一款盒裝冰淇淋價格實惠又好吃，po上網分享引發討論，更有人希望大家低調一點，以免商品缺貨買不到。（圖／翻攝自 Costco 好市多商品經驗老實說臉書）


▲網友發現好市多一款盒裝冰淇淋超好吃，價格又實惠。（圖／翻攝自 Costco 好市多商品經驗老實說臉書）

關鍵字好市多costco冰淇淋低調
又傳醫療暴力　醫：遺憾沒保護到她

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