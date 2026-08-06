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演員姜厚任日前大方認愛小24歲女友童芯（本名陳苡孋），他受訪時對自己女友可是相當自豪，表示童芯是一位智商擁有146的天才，還擁有台大三個碩士學位及一個博士學位，甚至是5個公司的CEO，對於女友的成就姜厚任可是讚不絕口：「她層級比我高。」童芯從小就展現超過人的學習能力，求學期間一路就讀資優班，擁有台灣大學三個碩士學位、一個博士學位，智商高達146，還創下一年修習45學分的紀錄。不僅如此，畢業後她赴美從事科技研究長達18年，擁有許多專利與發明，涉獵領域跨度超大，包括科學、人文、藝術及佛法等，也曾擔任電影公司CEO，目前經營科技、文化及農業等5個事業。姜厚任受訪時毫不掩飾對女友的欣賞，「我們都是學科學，但她的層級比我高。我們無話不談，平時不是理工男很難跟我聊，我都會聊得很鬱悶。」姜厚任表示，自己對童芯最大的感受是「惜才愛才」，希望自己同時扮演保護者跟整合者，協助女友發揮專長，不讓才能被埋沒，他也透露，兩人的思想跟價值觀高度契合，不管科學、藝術或人生議題都能深入交流，讓他覺得相處起來格外自在。