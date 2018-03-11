FLOW×GRANRODEO來台熱唱　歌迷嗨翻

日本人氣搖滾樂團FLOW與GRANRODEO，2018年展開兩團難能可貴的《FLOW×GRANRODEO 1st LIVE TOUR“Howling”》巡迴演唱會，1月在東京、大阪舉辦，最終2場於10、11日在台灣舉辦，這次台灣演唱會與東京、大阪場相當不同，為了回饋等待已久的粉絲，只有台灣場有各自的solo橋段。

首次在海外演出的GRANRODEO率先開唱，以台灣歌迷熟知的歌曲〈ROSE HIP-BULLET〉開場，並熱唱〈変幻自在のマジカルスター〉、〈The Other self〉。主唱KISHOW以中文「你好」和大家打招呼，吉他手e-ZUKA說了「大家好」，貝斯手瀧田イサム更特別學了台語問候現場：「大家好，水的girls、水的boys！」現場粉絲超開心，紛紛報以熱烈尖叫聲。GRANRODEO表示：「這次很感謝是跟FLOW一起辦，以後有機會的話，希望能辦自己的專場演出。」主唱KISHOW還在歌曲間大喊：「台灣，我愛你。」



▲FLOW台上表演超精彩。（圖／雅慕斯提供 , 2018.3.11）

緊接著由曾多次為動畫《火影忍者》演唱主題曲的FLOW登台，一開場立即演唱熱血經典的《火影忍者》主題曲〈Re:member〉。主唱KEIGO使用中文跟現場所有觀眾打招呼：「大家好，我們是FLOW，我們第二次來台灣開演唱會，想大家好久了。大家一起嗨吧。」接著演唱〈Steppin' out〉等數首嗨歌，台下歌迷情緒高昂，跟著節奏狂甩毛巾。吉他手TAKE也大喊中文：「我愛你！」，主唱KOHSHI詢問：「大家開心嗎？」接著演唱〈愛愛愛に撃たれてバイバイバイ〉、〈GO!!!〉，全場跟著大合唱，相當開心。



▲FLOW x GRANRODEO一起演出。（圖／雅慕斯提供 , 2018.3.11）

壓軸演出由FLOW x GRANRODEO一起，7人為粉絲帶來最嗨搖滾演出，還帶來兩團共同合作的最新作品〈Howling〉，KISHOW更特地練了祕密中文，「大家超可愛。」還提到現場也有可愛的男孩子，讓台下開心不已。由於KISHOW自己也是聲優，不禁好奇FLOW的兩位主唱不當聲優嗎？KEIGO才說出：「其實曾經配過路人，覺得配得不好。」KISHOW覺得頗可惜表示：「我好想和FLOW一起配動畫耶。」不過也表示這次兩團一起來台真的很棒。最後安可曲為兩團首次合作的經典作品〈7 -seven-〉。