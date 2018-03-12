傳陸擬關閉虛擬貨幣礦場　概念股綠光罩頂、跳水跌停

日前兩會期間大陸人民銀行行長周小川對虛擬貨幣的態度，引發市場關注，傳出將嚴打挖礦業務，擬關閉境內所有虛擬貨幣礦場，不過未獲官方證實。消息一出，台股今（12）日大盤漲超過140點，站上11000點大關，但相關虛擬貨幣概念股卻是慘兮兮，包括撼訊、青雲與麗臺開盤則跳水跌停。
大陸兩會期間，大陸人民銀行行長周小川指出，虛擬貨幣研發應要慎重，如果迅速擴大可能會為消費者帶來負面影響，也可能對金融穩定、貨幣政策產生不可測的影響，讓民眾有「一夜暴富」的幻想，不是一件好事，並強調現在如比特幣等虛擬貨幣，目前人行並不會認可也不會接受，顯示出大陸官方對於虛擬貨幣的態度。
其實去（2017）年9月大陸官方就要求境內虛擬貨幣交易所關閉，之後又再揮大刀，下令關閉國內的比特幣挖礦業務，來杜絕洗錢等金融風險。而如今又傳出大陸官方擬關閉境內所有的虛擬貨幣礦場，但未獲官方證實，而消息一出，虛擬貨幣概念股弱勢走跌。
台股今日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，隨後電金類股點火，一度大漲超過140點，最高站上11016點。指標股台積電、鴻海、大立光漲幅1%到2%以上。但虛擬貨幣概念股因受到大陸打壓虛擬貨幣挖礦業務，使相關個股受到影響，技嘉跌2.5%，來到67.6元；華擎跌6%以上，來到85.8元；撼訊、青雲與麗臺則是開盤跳水跌停，分別來到27.5元、97.2元與25.8元的價位。