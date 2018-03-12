NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

傳陸擬關閉虛擬貨幣礦場　概念股綠光罩頂、跳水跌停

記者許家禎／台北報導2018/03/12 12:15
▲大陸傳出將嚴打挖礦業務，擬關閉境內所有虛擬貨幣礦場，不過未獲官方證實。消息一出，相關虛擬貨幣概念股股價慘兮兮。圖為示意圖。（圖／NOWnews 資料照片）
▲大陸傳出將嚴打挖礦業務，擬關閉境內所有虛擬貨幣礦場，不過未獲官方證實。消息一出，相關虛擬貨幣概念股股價慘兮兮。圖為示意圖。（圖／NOWnews 資料照片）

日前兩會期間大陸人民銀行行長周小川對虛擬貨幣的態度，引發市場關注，傳出將嚴打挖礦業務，擬關閉境內所有虛擬貨幣礦場，不過未獲官方證實。消息一出，台股今（12）日大盤漲超過140點，站上11000點大關，但相關虛擬貨幣概念股卻是慘兮兮，包括撼訊、青雲與麗臺開盤則跳水跌停。

大陸兩會期間，大陸人民銀行行長周小川指出，虛擬貨幣研發應要慎重，如果迅速擴大可能會為消費者帶來負面影響，也可能對金融穩定、貨幣政策產生不可測的影響，讓民眾有「一夜暴富」的幻想，不是一件好事，並強調現在如比特幣等虛擬貨幣，目前人行並不會認可也不會接受，顯示出大陸官方對於虛擬貨幣的態度。

其實去（2017）年9月大陸官方就要求境內虛擬貨幣交易所關閉，之後又再揮大刀，下令關閉國內的比特幣挖礦業務，來杜絕洗錢等金融風險。而如今又傳出大陸官方擬關閉境內所有的虛擬貨幣礦場，但未獲官方證實，而消息一出，虛擬貨幣概念股弱勢走跌。

台股今日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，隨後電金類股點火，一度大漲超過140點，最高站上11016點。指標股台積電、鴻海、大立光漲幅1%到2%以上。但虛擬貨幣概念股因受到大陸打壓虛擬貨幣挖礦業務，使相關個股受到影響，技嘉跌2.5%，來到67.6元；華擎跌6%以上，來到85.8元；撼訊、青雲與麗臺則是開盤跳水跌停，分別來到27.5元、97.2元與25.8元的價位。

 

關鍵字比特幣挖擴虛擬貨幣挖礦概念股台股跌停
花蓮地震重建　20億專款申請開跑超商全新複合店開幕　開賣韓式炸雞

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan