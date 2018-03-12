百年老樹被迫遷移 護樹團體籲原地保留

正隆公司表示，這起都更案均經原住戶同意，目前建築執照正在台北市政府審議中，對於老樹移植問題，不論基地內有多少棵老樹，正隆公司將按照北市府所規定的方式和地點來移樹。

台北市杭州南路濟南路口876坪商二特都更案開發主導權為正隆公司，正隆公司擬將都更基地上一棵文化局列管受保護的百年老榕樹移植，護樹團體在今天聚集在老樹前召開記者會要求要求保留老樹。

（中央社記者吳欣紜、韋樞台北12日電）今天是植樹節，護樹團體前往台北市杭州南路一段一棵因都更案被迫移植的百年老榕樹前高喊口號，要求開發商正隆公司變更都更案設計，讓百年老樹原地保留。

從小就與老榕樹一起生活的地主陳章煒表示，老樹與他從小一起共同成長，他小時候會爬到樹上玩耍，開發商為了都更，要把樹移植到其他地方，只是加速老樹的死亡。

「都更跟老樹可以和平共處」，陳章煒說，為什麼不好好整體規劃，將老樹納入都更裡，這樣有了環境保護也有新的房子，雙方可以和平相處，共存共榮。

樹黨北北基枝黨部發言人林逸萍指出，移植對老樹來說是非常大的傷害、存活率相當低，都市發展與環境勢必有衝突，呼籲正隆公司應該退讓一步、做出變更設計，在原地保留老樹。

除了呼籲保留應該保留百年老樹外，護樹團體也呼籲行政院、立法院將植樹節改為護樹節，要求台北市政府重新審議百年老榕樹的移植計畫、暫緩建照審議；護樹團體在記者會最後替老樹及杭州南路、濟南路口一帶的老樹群綁上紅絲帶，表達護樹決心。（編輯：施燕飛/李亨山）1070312