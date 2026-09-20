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▲池昌旭Nana全裸入鏡，床戰尺度嚇瘋觀眾。（圖／翻攝自Netflix）

孫藝真產後復出作品《挑情醜聞》在Netflix熱播中，劇中她和池昌旭大玩感情賭局，而角色設定他們是堂姊弟，接近亂倫的關係震碎三觀，池昌旭更和Nana飾演的寡婦玩出感情，挑逗、愛撫和呻吟聲讓人看了臉紅心跳，在Threads上熱烈討論，還有網友整理出床戲橋段是在第4集以及第7集。《挑情醜聞》第4集開頭是池昌旭飾演的「趙元」流連於聲色場所，和歌妓尋歡纏綿，藉以掩蓋對趙氏夫人（孫藝真 飾）的渴望，在床上、轎內、浴池中，飾演歌妓的演員也都大膽露點，畫面非常震撼。再來是第7集後半段，池昌旭接受孫藝真的感情賭局，勾引寡婦Nana，兩人最後陷入愛情的旋渦，觸碰到彼此身體時慾望一發不可收拾，Nana不僅露點還跨坐在池昌旭身上，池昌旭屁股也全裸入鏡。讓許多觀眾看了直呼，「我不行了」、「剛看完我真的嚇傻」、「以韓劇來說尺度真的有點大」。《挑情醜聞》故事背景設定在封建禮教極其嚴苛的朝鮮時代。表面上端莊賢淑的貴族名媛「趙氏夫人」（孫藝真 飾），內心深處對女性地位受限的封建社會極度不滿，將周遭的人際禮教視為自己的棋局。為了挑戰世俗秩序並滿足私慾，趙氏夫人主導並設下一場危險的情慾賭局。她向一直愛慕自己、同時也是朝鮮頭號花花公子的「趙元」（池昌旭 飾）發出挑戰，要求他去設局勾引一位喪夫後恪守貞節、清心寡欲的年輕寡婦「安熙妍」（Nana 飾）。這場以「誘惑與征服」為名的大膽博弈，隨著3人在信件往來與禁忌接觸中逐漸失控，最終演變成一場無法收拾的情感糾葛與風暴。