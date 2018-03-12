影／屏科大森林週　森棲憩呈現森林多元經濟

森林系主任陳美惠表示，森林系學習跨足多樣的領域，像是時下很夯的林下經濟、環境教育、生態旅遊，還有結合社區部落的發展等。陳美惠舉出由霧台鄉大武部落與屏科大產學合作的「紅藜桿太空包」香菇、森林蜜、大武森雞、山當歸茶等森林產品，就是要找出適合在山林中種植的農產，未來消費者有機會透過採購，支持循環永續、兼顧山林的大武農產品。

屏東科技大學森林系今(12)日起至16日止為期五天，於玉崗圖書館正門口及一樓大廳舉辦「2018森棲憩」森林週，現場除展示青綠苔球植栽、手工植物染、植物種實創作、林下經濟等森林產品，並贈送苗木，鼓勵大家參與種樹外，還有製作標本、動植物識別、情緒反應檢測、空拍機操作等系列的動態體驗，體現永續經營的理念。



▲「2018森棲憩」森林週現場展示植物種子項鍊、耳環、鑰匙圈等產品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）

森林系陳建璋博士指出，現在的森林系從應用光達、無人機等科技工具掌握森林資源，針對劣化環境做綠化及重建技術，利用航空攝影測量，也可以節省5分之1的人力和時間，可說是傳統林業與新林業雙箭齊發的年代。



▲屏科大森林系從應用光達、無人機等科技工具掌握森林資源。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）

森林系學會許慧淳會長說：「外界常誤解森林系畢業做的工作與森林不相關，森林週正好提供民眾更加了解森林系破除刻板印象，讓人們知道森林系除了伐樹、種樹、搬樹等，更有其他多元的課程，系上也有各研究領域權威的老師帶領同學跨域學習，善用自己的興趣和專長選擇自己所愛得到更豐富多元的知識。」



▲屏科大森林系自行研發無人機，利用航空攝影測量掌握森林資源。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）

此外，為積極回應高教深耕計畫及大學社會責任實踐的教育政策，森林系跨專業領域推動森林生產(一級)、加工製造(二級)與行銷經營(三級)的跨域整合之人才培育。本次森林週活動由森林系學會與該系植物標本館、社區林業、育林學、森林土壤微生物、森林生理生態、森林政策與經濟暨生態旅遊、遙感探測暨森林測計等7個研究室師生合力展現歷年來的成果，要讓外界更加認識這個低調、耕耘保育、歷史悠久的系所。



▲林下經濟發展特點之一-屏科大苗圃養蜂場-透過離心力將蜂蜜至蜂巢片分離。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）