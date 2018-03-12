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〈中租發展太陽能〉開放全民認購太陽能板 投資報酬率

鉅亨網2018/03/12 15:25
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中租 (5871-TW) 今 (12) 日宣布推出「全民電廠．太陽光電」，中租控股董事長陳鳳龍表示，即日起，投資人可透過該公司的線上平台，上網認購電廠太陽能板，且參與首宗對外開放認購的台南永康太陽電廠案，估計每年享有逾 4% 的投資報酬，相較銀行定存、儲蓄險商品更具競爭力。

陳鳳龍表示，中租控股是市場第一家開放已完工太陽能電廠，且供全民認購太陽能電板投資的企業，而「全民電廠．太陽光電」是中租控股結合豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署 20 年的售電合約，來開放大眾參與出資。

陳鳳龍說，這 20 年期間，中租團隊負責維護電廠的品質與保養，投資人可分享長期穩定的報酬。他提到，此案台電約每月支付電費一次，在扣除屋頂租金、保險以及管理維護等相關費用後，為出資購買者的淨收益。

若以認購 30 片太陽能板，金額新台幣約 46 萬 3 千元為例，預估參與者平均每個月獲得約 2837 元收益，合計 20 年能夠獲得約 68 萬元，預估內部報酬率（Internal Rate of Return，IRR）達 4.25%，相較銀行定存、儲蓄險商品更有競爭力，且具有長期穩定的收益來源，以及政府保證收購電力的低風險等優點。

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關鍵字中租太陽能認購投資headline
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