〈中租發展太陽能〉開放全民認購太陽能板 投資報酬率

中租 (5871-TW) 今 (12) 日宣布推出「全民電廠．太陽光電」，中租控股董事長陳鳳龍表示，即日起，投資人可透過該公司的線上平台，上網認購電廠太陽能板，且參與首宗對外開放認購的台南永康太陽電廠案，估計每年享有逾 4% 的投資報酬，相較銀行定存、儲蓄險商品更具競爭力。

陳鳳龍表示，中租控股是市場第一家開放已完工太陽能電廠，且供全民認購太陽能電板投資的企業，而「全民電廠．太陽光電」是中租控股結合豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署 20 年的售電合約，來開放大眾參與出資。