興大綠園道換植計畫　種梭羅木解決種子飛絮問題

關於黑板樹普受民眾詬病問題，政府相關單位始終非常頭痛。民眾常反應的是人行道的黑板樹浮根破壞地面，造成人行道高低不平，導致行人摔倒受傷，甚至在綠園道的綠地，黑板樹浮根也常影響休閒民眾與小朋友安全。

黑板樹引起的路面浮根管理與環境種子飛絮問題，備受各界關注，台中市政府建設局接受國立中興大學的建議，中興大學捐贈種植在興大綠園道1000多棵台灣梭羅木，目前順利成長中。對於這項景觀樹種換植計畫，市議員邱素貞樂觀其成，期盼在專家指導下，分年更新已逐漸老化的黑板樹，換成本土適生樹種，綠化環境又免於危害生活環境。

黑板樹開花期間，刺鼻特殊的味道，讓許多民眾難以忍受，尤其黑板樹果實成熟後，種子隨著棉絮到處飛揚，對過敏的民眾更是痛苦難堪；隨後黑板樹種子到處下種，到處繁殖，防不勝防，真是禍害無窮。

中興大學植物學者針對外來的黑板樹造成的環境問題，提出改善方案。其中之一，由該校提供1000棵台灣梭羅木苗木給市政府。

建設局在興大園道由國光路到忠明南路段，黑板樹下間植這批台灣梭羅木樹，苗木成長狀況良好。

目前這段園道的黑板樹已逐漸老化，部分黑板樹甚至已枯死。建設局預計將以5年時間，處理老化的黑板樹，剛好配合台灣梭羅木的生態特性，就是小樹成長期較耐陰，在黑板樹下生長不受影響，5年後成長狀況可期。

邱素貞期盼未來這批適生的本土樹種台灣梭羅木，美麗的樹型與花朵，將為興大園道景觀帶來第二春，讓市民有環境優美、綠意盎然的綠園道。