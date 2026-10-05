本周迎接3天雙十國慶連假，周一開工咖啡喝起來！7-11今（5）日起門市、APP都有買2送2；「LINE禮物」也有周一打氣日活動，多種7-11咖啡買1送1，特選拿鐵、厚乳拿鐵都有，另類線上寄杯限今天；全家APP特大杯美式、拿鐵也是買2送2，且能APP線上寄杯、爽喝到下班，4大超商省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月5日至10月7日
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾中熱好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜限10月5日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾特大杯濃萃美式買10送10，5.0折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買10送6，6.3折（原價75元、特價47元）
◾風味系列指定飲10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
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◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜10月5日至10月7日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾冰冰仙草蜜／燒燒仙草買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽球系列買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾現煮茶40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜10月2日至10月6日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡星巴克
10月5日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜10月5日至10月7日
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾中熱好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾特大杯濃萃美式買10送10，5.0折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買10送6，6.3折（原價75元、特價47元）
◾風味系列指定飲10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
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📍APP優惠趣｜10月5日至10月7日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
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◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
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◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽球系列買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾現煮茶40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡星巴克
10月5日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）