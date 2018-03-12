神農街狗年元宵花燈展　圓滿閉幕

神農街燈展在停辦多年後，經由創設文化協會的鄭道聰會長和南臺科大蕭百芳老師的團隊大力奔走，今年由南臺科大自主學習課程學生團隊與商家共同合作再度恢復舉辦，嘗試增添古色古香的傳統過年氣氛，吸引超過一萬名遊客走入神農街，找回神農街的往日氛圍，重現往年熱鬧景象。

南臺科技大學與台南市文化協會合辦的「2018神農街狗年元宵花燈展」，於2月初開始掛燈，在代理校長盧燈茂與全球中華文化藝術薪傳獎永川大轎的王永川大師、文化協會鄭采芩執行長取下彩燈後，正式宣告2018狗年神農街元宵花燈展圓滿閉幕，2019豬年珍重再見。

今年燈展雖已閉幕，但神農街住戶對於學生團隊客製化的花燈反應甚佳，多數仍不願卸下燈籠，因此錯過展期的民眾，仍可欣賞到九成的花燈，此種首創花燈客製化的活動，已引起其他住戶的共鳴，紛紛向南臺科大團隊或文化協會熱烈討論參與燈展事宜。

代理校長盧燈茂當場承諾明年起將擴大辦理，期許明年豬年元宵花燈展能落實為找回神農老街氛圍的初衷，帶入更多學生協助更多住戶，為活絡神農街老街新年節慶氛圍盡一份心力，持續走入地方，落實經營五條港的決心，共創在地繁榮。

盧燈茂表示，南臺科大多年來在五條港與民生綠園的文化經營與在地創生成果已獲得認同，今年能獲得萌芽型社會責任計畫補助更是落實以文化為底蘊之在地創生與傳播的開始，期許這個由通識教育、商管、數位設計的跨領域團隊，除在府城繼續深耕外，更要將成功經驗持續擴大，透過與南榮科大、明道大學的合作，協助月津再現風華。