我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多米多羅強調自己沒有劈腿芝芝，但確實沒拿捏好與前女友互動的分寸。（圖／翻攝自芝芝IG@chloe_0917）

▲多米多羅在影片中對芝芝還有觀眾鞠躬道歉。（圖／翻攝自多米多羅Domidolo YouTube）

YouTuber多米多羅昨（20）日開直播和網紅前女友芝芝公開吵架，多米多羅不滿芝芝影射他劈腿，還讓朋友發文罵他，卻又說不清楚自己要澄清哪點，瞬間引火自焚，導致被觀眾炎上。直到今日凌晨，多米多羅才發布一支3分11秒的影片，認真對外道歉，並坦言所謂沒有邊界感的事情，是他曾在與芝芝交往初期還讓前女友到家裡住，並拍下清涼照，他也因此認錯：「我對不起芝芝跟觀眾。」多米多羅在影片中先是對直播時惹芝芝哭泣，自己卻在她掛掉電話後笑出來這件事道歉：「我是覺得無奈，不知道該怎麼表達自己的情緒而已，但是我用了最糟的方式。對不起芝芝跟觀眾，我給大家造成不好的觀感，非常對不起。」接著他也還原與前女友接觸的真相，坦言去年初與前女友退回朋友關係後就有答應對方，要讓她在8月到日本玩時借住自己家，結果自己7月時認識，芝芝並討論交往可能：「我有提到以前有答應前女友要來借住，或許交往可以在那之後，然後芝芝就接受，在交往後讓她來借住，並且以我介紹她給芝芝認識為條件，所以3個人一開始是認識的。」多米多羅也表示，他當時與前女友分房睡，但確實有留下捏臉照與前女友的居家清涼照，惹芝芝不快，所以之後有照芝芝的意思封鎖對方。但他同時也坦言，與芝芝吵架時曾一度解封前女友，讓芝芝沒安全感，他為此再度道歉：「我真的很對不起，雖然我沒有辦法證明，但我真的在交往的期間沒有做出跟別人有發展任何的戀愛關係與肉體關係。」最後，針對「斷崖式分手」一事，多米多羅也說明，早在今年6月時，因為環境、頻道、感情各方面都給他極大的壓力：「我無法負荷兩個人一起的生活跟感情， 所以我向芝芝提了分手。後續芝芝請我爸告訴我，再試一次就好，我雖然答應了，但後來的結論就是我還是沒辦法，而剛好她當時要準備去動手術。」多米多羅說，他覺得手術前提分手，恐影響芝芝情緒，所以才在手術後提出，「我以為動完手術再提，這樣對芝芝傷害比較少，原來只是我自己的認知而已，真的很對不起。」多米多羅在影片中共講了6次對不起，比起在直播時的態度，這次顯得相對有誠意。多米多羅也在留言區表示：「這部影片沒有要盈利，一開始忘了關，現在已經關掉了。但是留言區的抖內沒辦法關，希望大家不要抖內，這部影片的意外收益，最後會一併捐出去。」而根據記者的實際觀察，多米多羅昨日上午9點左右，頻道還有47.2萬人追蹤，到了今日上午7點，已經掉到45.2萬，一夜損失2萬粉絲，顯然分手事件對他名聲造成的打擊頗大。網友在看完道歉影片後也還是不停留言罵多米多羅：「清涼照太扯了，而且吵架就解封，超沒邊界感」、「我反而覺得還好有開直播，不然大家都不知道原來芝芝在感情裡這麼委屈」、「讓前女友借住這件事本身就夠瞎了，就算曾經答應過讓對方借住又怎麼樣，幫對方另外找間飯店住也不難吧」、「跟前女友藕斷絲連的操作真的很謎…沒辦法幫講話」。