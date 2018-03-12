增設景觀圍籬　總統府：避免統派暴徒襲擊事件再度發生

為了強化維安，總統府將加裝景觀圍籬，強化總統府周邊的維安部署，有國民黨立委諷刺，這是總統蔡英文放棄與人民的對話，將拒馬升級為有美感的景觀圍籬。對此，總統府發言人黃重諺今（12）日表示，增設圍籬是經過國安單位的整體檢討，增加維安憲兵的反應時間，避免去年8月統派暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，日後會再說明相關的工程進度。
黃重諺指出，增設景觀圍籬，主要是考量總統府周邊路幅狹窄，防衛縱深不足，為了強化維安憲兵的反應時間，以及增強總統府的防護能力，因此參考美國白宮等多個元首的辦公處所，在兼顧警備維安、歷史建物的保護之下而設置。已經把規劃送交文化部，請文化部就文資專業進行總和考量，目前剛通過文化部的文字審議，後續工程還沒開始。
至於何時動工？工程時間約多久？黃重諺說，這可能還需要一點時間才能確定，因為申請是去年提出，近期才剛剛通過，還沒將相關費用編入年度預算，「還要考慮跟安全相關的各部會之間的協調」。
對於總統府加裝景觀圍籬一事，國民黨立院黨團書記者李彥秀稍早前表示，蔡英文不愧是文青總統，連阻擋人民的拒馬也要升級成有美感的景觀圍籬。利用固定的設施把自己關在總統府裡，形同自囚，根本直接放棄與人民對話。對照蔡英文先前所說的「將領導最會溝通的政府」，蔡正用景觀圍籬給自己一個大巴掌。