NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈美傑仕OPI盃　12歲組明爭冠校園物資循環再利用　賦予新生命跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

增設景觀圍籬　總統府：避免統派暴徒襲擊事件再度發生

記者林仕祥／台北報導2018/03/12 17:15
▲總統府未來將增設「景觀圍籬」，強會周邊的維安部署。（圖／取自總統府官網 , 2018.3.12）
▲總統府未來將增設「景觀圍籬」，強會周邊的維安部署。（圖／取自總統府官網 , 2018.3.12）

為了強化維安，總統府將加裝景觀圍籬，強化總統府周邊的維安部署，有國民黨立委諷刺，這是總統蔡英文放棄與人民的對話，將拒馬升級為有美感的景觀圍籬。對此，總統府發言人黃重諺今（12）日表示，增設圍籬是經過國安單位的整體檢討，增加維安憲兵的反應時間，避免去年8月統派暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，日後會再說明相關的工程進度。

黃重諺指出，增設景觀圍籬，主要是考量總統府周邊路幅狹窄，防衛縱深不足，為了強化維安憲兵的反應時間，以及增強總統府的防護能力，因此參考美國白宮等多個元首的辦公處所，在兼顧警備維安、歷史建物的保護之下而設置。已經把規劃送交文化部，請文化部就文資專業進行總和考量，目前剛通過文化部的文字審議，後續工程還沒開始。

至於何時動工？工程時間約多久？黃重諺說，這可能還需要一點時間才能確定，因為申請是去年提出，近期才剛剛通過，還沒將相關費用編入年度預算，「還要考慮跟安全相關的各部會之間的協調」。

對於總統府加裝景觀圍籬一事，國民黨立院黨團書記者李彥秀稍早前表示，蔡英文不愧是文青總統，連阻擋人民的拒馬也要升級成有美感的景觀圍籬。利用固定的設施把自己關在總統府裡，形同自囚，根本直接放棄與人民對話。對照蔡英文先前所說的「將領導最會溝通的政府」，蔡正用景觀圍籬給自己一個大巴掌。
 

關鍵字總統府景觀圍籬黃重諺李彥秀
楊威利》辣妹座艙事件與空軍的不為宋是國父信徒　盼兩岸多體諒多尊重

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan