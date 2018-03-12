增設景觀圍籬　總統府：避免統派暴徒襲擊事件再度發生

為了強化維安，總統府將加裝景觀圍籬，強化總統府周邊的維安部署，有國民黨立委諷刺，這是總統蔡英文放棄與人民的對話，將拒馬升級為有美感的景觀圍籬。對此，總統府發言人黃重諺今（12）日表示，增設圍籬是經過國安單位的整體檢討，增加維安憲兵的反應時間，避免去年8月統派暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，日後會再說明相關的工程進度。

黃重諺指出，增設景觀圍籬，主要是考量總統府周邊路幅狹窄，防衛縱深不足，為了強化維安憲兵的反應時間，以及增強總統府的防護能力，因此參考美國白宮等多個元首的辦公處所，在兼顧警備維安、歷史建物的保護之下而設置。已經把規劃送交文化部，請文化部就文資專業進行總和考量，目前剛通過文化部的文字審議，後續工程還沒開始。