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如來鼠掌！麥當勞員工徒手打爆老鼠太震撼

結果一位手拿掃具的麥當勞店員一個向前，右手直接一巴掌朝老鼠打下去，接著抓起老鼠就淡定離開現場

而截至目前為止，該段6秒影片已經破550萬觀看、超過24萬名網友按讚，在社群熱度超級高。

麥當勞英勇員工徒手抓老鼠！仍要小心感染漢他病毒

不建議「徒手抓老鼠」，因為很可能會遭到老鼠咬傷而感染「漢他病毒」

「咬傷感染（被老鼠咬到）」、「接觸感染（接觸被病毒污染物體再接觸口鼻眼）」以及「呼吸道感染（吸入帶有病毒的鼠類分泌物）」

▲民眾仍然要注意，不建議「徒手抓老鼠」，因為很可能會遭到老鼠咬傷而感染「漢他病毒」，過去就有清潔員工作被老鼠咬而確診的案例。（圖／Pexels）

超神勇麥當勞員工！近日網路流傳一段影片，有間麥當勞內突然出現一隻小老鼠在爬行，民眾還在驚慌失措之間，一名男員工突然現身一巴掌打下去，接著就把老鼠抓走，現場顧客超錯愕，影片短短幾秒已經破550萬觀看、超過24萬名網友按讚，不少人都表示：「這太震撼了....根本可以把影片當成未來履歷」、「店員超猛，強大的執行力加上冷靜心態。」一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「麥當勞店員的如來鼠掌....」，只見影片當中，有一隻小老鼠爬上麥當勞的階梯欄杆，，顧客一陣尖叫都還沒回過神，老鼠已經被店員處理掉。貼文曝光後，不少網友紛紛回應：「如果我是任何一家餐廳老闆，都會很希望有這種臨危不亂的員工，完全可以把這影片當成履歷」、「必須加薪！麥當勞你們看到了嗎？」、「歡迎收看：料理鼠亡」、「這店員真的超猛....強大的執行力加上冷靜心態，一定要加薪」、「一秒化解危機，實在非常厲害！客人都還來不及大尖叫呢。」而原本該影片傳這是來自香港麥當勞門市的事件，不過後來港媒查證，發現制服屬於台灣麥當勞的員工，《NOWNEWS》也詢問台灣麥當勞，不過雖然該名英勇的員工徒手抓老鼠立刻解決當下危機，但民眾仍然要注意，，日前就有位40歲男子，在基隆任職醫院清潔員，工作時就被老鼠給咬傷，結果後續就確診漢他病毒。漢他病毒的傳染途徑有，近距離的接觸老鼠甚至觸摸，都是有高風險會確診漢他病毒的，後續出現症狀包括發燒、疲倦及肌肉疼痛（通常在背部、肩膀及/或大腿）、頭痛、頭暈、畏寒及腹部不舒服（如嘔吐、反胃及/或腹瀉）等，民眾千萬還是要小心！