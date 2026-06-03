台股近期連日高漲，有民眾分享自己媽媽27年前買了2張台積電，忘記證券戶帳號、密碼，現在找回一看，損益率高達4589.53％、帳面獲利金額破千萬，原PO也笑說，投資很輕鬆。但這種投資方法可能有風險，擁有多年金融背景、CSIA證券分析師證照的阿宅地產顧問蕭大立指出，雖然原PO媽媽是非常成功的長期投資案例，不過正確的投資觀念應該是「當老闆」，而不是賺價差。
忘記帳密爽賺千萬 專家：長期投資成功案例
原PO在Threads分享，媽媽在1999年9月底買了2張133元的台積電，後來就沒有再關注，也忘記帳號、密碼，一直沒有處理，事隔27年，終於臨櫃申辦密碼，一打開證券戶APP，發現台積電帳面損益高達4589.53％，損益金額更是來到1222萬5399元。原PO也笑說，「什麼叫做投資，就是1999年9月30日買了兩張133塊的台積電，然後忘記帳號密碼，過了27年再想起來帳號密碼是多少，是不是很輕鬆」。
阿宅地產顧問蕭大立對此表示，原PO媽媽長抱台積電股票27年，帳面漲了4000多%，是非常成功的長期投資案例。雖然只是忘記帳密而無法買賣，但結果與長期投資無異。大多數人為什麼做不到長期持有股票？因為一開始對股票的基本觀念就錯了，當買賣股票只看股價價差，就難免會短進短出、追高殺低。
買股不是賺價差 把自己當成老闆
蕭大立指出，正確觀念是，買股的本質是當老闆，不是讓你賺價差的。如果你是公司老闆，持有一間賺錢的公司，不會在公司經營上軌道，賺了點錢之後，就急著把公司股份賣掉。因為你很清楚這家公司潛力無窮，要賺的是公司經營的長期利益。但現在你同樣買到一家好的公司股票，短期賺了點小錢就想賣掉，這是觀念上的錯誤。
買股變成股東，就是成為公司的所有權人之一，思維自然應該轉化為老闆的思維，只要營運模式沒問題，產品沒問題，公司有希望持續成長，就可以持續分享利潤。發展看好的公司，短期市場營收以及股價漲跌，都不應該影響老闆持續經營。如果公司持續賺錢，業績不斷成長，那就沒有所謂股票抱不住，看到股價短期高點就賣出的問題。
蕭大立表示，因此長期投資就像老闆決定是否長期經營，關鍵在於產業前景及公司基本面。長期投資能賺錢的前提，建立在買的是對的產業、對的產品和對的公司。如果買到面臨產業技術變革，產品被時代淘汰的公司，或是公司經營跟財務結構有問題的公司，即使長期投資一樣是不會賺錢的。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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原PO在Threads分享，媽媽在1999年9月底買了2張133元的台積電，後來就沒有再關注，也忘記帳號、密碼，一直沒有處理，事隔27年，終於臨櫃申辦密碼，一打開證券戶APP，發現台積電帳面損益高達4589.53％，損益金額更是來到1222萬5399元。原PO也笑說，「什麼叫做投資，就是1999年9月30日買了兩張133塊的台積電，然後忘記帳號密碼，過了27年再想起來帳號密碼是多少，是不是很輕鬆」。
阿宅地產顧問蕭大立對此表示，原PO媽媽長抱台積電股票27年，帳面漲了4000多%，是非常成功的長期投資案例。雖然只是忘記帳密而無法買賣，但結果與長期投資無異。大多數人為什麼做不到長期持有股票？因為一開始對股票的基本觀念就錯了，當買賣股票只看股價價差，就難免會短進短出、追高殺低。
蕭大立指出，正確觀念是，買股的本質是當老闆，不是讓你賺價差的。如果你是公司老闆，持有一間賺錢的公司，不會在公司經營上軌道，賺了點錢之後，就急著把公司股份賣掉。因為你很清楚這家公司潛力無窮，要賺的是公司經營的長期利益。但現在你同樣買到一家好的公司股票，短期賺了點小錢就想賣掉，這是觀念上的錯誤。
買股變成股東，就是成為公司的所有權人之一，思維自然應該轉化為老闆的思維，只要營運模式沒問題，產品沒問題，公司有希望持續成長，就可以持續分享利潤。發展看好的公司，短期市場營收以及股價漲跌，都不應該影響老闆持續經營。如果公司持續賺錢，業績不斷成長，那就沒有所謂股票抱不住，看到股價短期高點就賣出的問題。
蕭大立表示，因此長期投資就像老闆決定是否長期經營，關鍵在於產業前景及公司基本面。長期投資能賺錢的前提，建立在買的是對的產業、對的產品和對的公司。如果買到面臨產業技術變革，產品被時代淘汰的公司，或是公司經營跟財務結構有問題的公司，即使長期投資一樣是不會賺錢的。
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