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中租邀全民認購太陽能電廠　估每年報酬率逾4%

記者許家禎／台北報導2018/03/13 10:39
▲進入太陽能產業第7年的中租控股，宣布推出「全民電廠．太陽光電」計畫，邀請民眾認購太陽能電板，估每年報酬率逾4%。（圖／中租提供）
▲進入太陽能產業第7年的中租控股，宣布推出「全民電廠．太陽光電」計畫，邀請民眾認購太陽能電板，估每年報酬率逾4%。（圖／中租提供）

近年來政府積極推動環保能源，但民眾總覺得距離很遙遠。不過進入太陽能產業第7年的中租控股，宣布推出「全民電廠．太陽光電」，即日起，投資人可透過此一線上平台，參與首宗對外開放認購的台南永康太陽光電廠案，每年享有逾4%的投資報酬，期望與全民攜手推動再生能源，共享發電效益。

中租指出，該計畫是公司以豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署20年的售電合約，開放大眾參與出資。20年期間，團隊將負責維護電廠的品質與保養，而投資大眾分享長期而穩定的報酬，同時響應綠能環保。

2017年10月，中租率先於內部推出雲林台西的畜牧舍屋頂型太陽能電廠案，提供中租員工及親友申購，短時間即申購完畢。為使一般民眾也能參與，今年加緊推出台南永康工業區案，共有538片太陽能電板開放認購，每片價格15426元。

中租指出，此案，台電約每月支付電費一次，在扣除屋頂租金、保險以及管理維護等相關費用後，為出資購買者的淨收益。以認購30片太陽能板，金額台幣約46萬3千元為例，預估參與者平均每個月獲得約2837元收益，合計20年能夠獲得約68萬元，預估內部報酬率達4.25%，相較銀行定存、儲蓄險商品，都是具有競爭力的投資。

中租自2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，發展太陽能電廠，進而供電販售給台電，開闢傳統利息外另一項穩定的綠能收入來源。2015年，正式成立中租能源公司，協助客戶導入節能與創能計畫。

董事長陳鳳龍表示，公司逐步由融資進入電廠投資，並建構了完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，截至2017年底，已累積652座太陽能電廠，裝置容量約200 MW（百萬瓦），未來將朝向裝置容量2 GW（即2,000MW）、電廠資產規模新台幣1,000億元的目標邁進。

 

關鍵字中租太陽能電廠綠能環保太陽能
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