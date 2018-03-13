中租邀全民認購太陽能電廠　估每年報酬率逾4%

近年來政府積極推動環保能源，但民眾總覺得距離很遙遠。不過進入太陽能產業第7年的中租控股，宣布推出「全民電廠．太陽光電」，即日起，投資人可透過此一線上平台，參與首宗對外開放認購的台南永康太陽光電廠案，每年享有逾4%的投資報酬，期望與全民攜手推動再生能源，共享發電效益。

中租指出，該計畫是公司以豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署20年的售電合約，開放大眾參與出資。20年期間，團隊將負責維護電廠的品質與保養，而投資大眾分享長期而穩定的報酬，同時響應綠能環保。