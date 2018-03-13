科普傳播教育增添利器　屏東大學成立傳播與認知實驗室

屏東大學科普傳播學系今(13)日舉辦傳播與認知實驗室揭牌典禮，實驗室目前引進眼動儀與腦波儀兩種生理訊號設備。眼動儀可以了解觀眾在觀看影片、圖片、網頁或文字時的觀看重點、觀看次序，也可以鎖定某特定物件的觀看情形進行分析；而在觀看這些影片、圖片、網頁或文字時也可以透過時間順序了解觀眾觀看時的專注或放鬆等大腦訊號。

科普傳播學系鄧宗聖主任表示，過去節目製播的效果多依賴調查方法、焦點座談來判斷節目製作優缺點，檢視觀眾是否有符合製作單位或導演想要的效果。不過，以自我陳述資料作為效果評量的依據，有時會受到不夠精準的批評。而認知與傳播實驗室的成立，正好能在節目觀賞與生理反應訊號上搭橋，如從眼睛注視的位置、時間長度以及觀看順序等等來判斷觀眾在節目觀賞或文本閱讀上的反應，期許本系成立傳播與認知實驗室進行相關的人才培訓，以後對科普節目的發展有長期的助益。