影／男星夜店勾搭同學媽　父親突然宣布跟她結婚

該劇找來禹棹煥、夯團Red Velvet的Joy（朴秀英）、金旻載、文佳煐等人主演，劇中除了Joy，其他三位在學時期就是死黨，各個都是富二代，直到高中畢業後，本該是無顧慮的享受大學生活，卻一個個面臨家庭難題，父母不但告知並非親生，甚至跟對方家長宣布結婚，讓大家大受打擊；除了面臨家中難念經本，正值20歲的青春歲月中，他們以報復方式進行誘惑，而展開了一場危險的愛情遊戲。

改編自法國小說《危險關係》的韓劇《偉大的誘惑者》昨正式開播，劇情講述20歲年輕男女的愛情故事，但首集內容竟不是談戀愛，而是揭發財團家庭間的血緣祕密，以及好朋友的父母突如其來宣布結婚，節奏越接近尾聲發展越狗血，3.4％的收視率直接擊敗《廣播羅曼史》、《Cross》，位居月火劇第二名，相當吸睛。



▲《危險關係》由禹棹煥（左起）、Joy、文佳煐、金旻載等人主演（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.3.13）

第一集中，權時賢（禹棹煥 飾）、李世柱（文佳煐 飾）、崔秀智（金旻載 飾）是死黨，更是校園的風雲人物，禹棹煥出眾的長相，受全校女性師生愛慕，而他們因為常做出越矩行為，受封「瘋狂三人幫」。三人除了在畢業典禮上揭發狼師與女老師的婚外情，權時賢更在夜店勾搭上同學母親，逗趣的是，該母親的女兒正好暗戀權時賢，她得知祕密後加深對媽媽的怨恨，因而發現該母女竟沒有血緣關係，讓權時賢超震驚。

其實權時賢會震驚，是因為他也剛得知自己並非父親的親生兒子，情緒大受打擊，結果在一場宴會上，爸爸居然宣布要跟好友李世柱的媽媽結婚，舉動讓他們不知所措。



▲禹棹煥（右）、Joy。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.3.13）

該劇日前舉辦發布會，對於首次主演男一角色，禹棹煥表示，若收視率破10的話，他會替觀眾實現願望，但前提是內容不誇張，且得到經紀人同意才行，幽默地說：「這就是給觀眾的誘惑！」而女主角Joy則大方說：「要做什麼都行，大家盡量留言。」言行讓主持人不忘提醒記者紀錄下來，免得到時他們賴帳，場面相當逗趣。《偉大的誘惑者》將於每周二、三在CHOCO TV、愛奇藝台灣站上架播出。



▲Joy（左）與禹棹煥承諾收視公約，破10會實現觀眾願望。（圖／CHOCO TV , 2018.3.13）