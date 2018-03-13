張立昂為《三明治》染金髮　害羞自嘲：好像屁孩

張立昂與葉星辰今（13）日出席偶像劇《三明治女孩的逆襲》記者會，首次合作的兩人，表示對於劇本、角色都有相當大的期待，張立昂為角色更是首度染成金黃色的頭髮，他自嘲：「看起來很像屁孩、有點害羞。」並透露兩人仍處在熟悉彼此的階段，葉星辰更笑說：「還是現在來加Line？」笑翻現場。

《三明治女孩的逆襲》講述在職場生存的女孩，夾在工作、愛情、家庭中。張立昂透露，在還沒回台灣前，曾在國外做過上班族，因工作需求還需每日打100通電話給不同客戶，但卻時常遭客人飆罵，讓他崩潰直呼：「真的很傷自尊心。」更笑說如果現在自己接到，會避免打擊對方，就算要掛電話，也會禮貌說「再見」。