張立昂為《三明治》染金髮　害羞自嘲：好像屁孩

張立昂與葉星辰今（13）日出席偶像劇《三明治女孩的逆襲》記者會，首次合作的兩人，表示對於劇本、角色都有相當大的期待，張立昂為角色更是首度染成金黃色的頭髮，他自嘲：「看起來很像屁孩、有點害羞。」並透露兩人仍處在熟悉彼此的階段，葉星辰更笑說：「還是現在來加Line？」笑翻現場。
《三明治女孩的逆襲》講述在職場生存的女孩，夾在工作、愛情、家庭中。張立昂透露，在還沒回台灣前，曾在國外做過上班族，因工作需求還需每日打100通電話給不同客戶，但卻時常遭客人飆罵，讓他崩潰直呼：「真的很傷自尊心。」更笑說如果現在自己接到，會避免打擊對方，就算要掛電話，也會禮貌說「再見」。
▲張立昂演出《三明治女孩的逆襲》。（圖／記者林調遜攝，2018.03.13）
約有一年未拍攝長劇的張立昂，表示過去這些日子都在籌備音樂作品，趁著之前有空，才到日本去滑雪放鬆。提及與邵雨薇的過往戀情，張立昂直言：「（分手）時間點其實完全不重要。」也透露與邵雨薇仍是會互相關心的朋友。問及兩人在分手後，還曾在女方生日時喊：「雨薇公主。」張立昂表示：「那段期間她在國外，我們（溝通）可能沒有同步。」
張立昂透露，與邵雨薇工作都很忙碌，當兩人開始有不確定因素發生時，都有嘗試溝通。問及難道沒有試著挽回？張立昂則沈默一下，僅說：「都有溝通過。」若是未來邵雨薇有新戀情出現，張立昂也大方獻上祝福，「如果有的話，希望她開心。」
▲張立昂、葉星辰合作演出《三明治女孩的逆襲》。（圖／記者林調遜攝，2018.03.13）