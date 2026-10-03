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▲其他的乾淨舊衣，清洗整理後，可送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱。（圖／取自新北環保局粉專）

▲民眾至愛買客服中心回收二手衣滿5件，即可兌換「滿500元折50元」現金抵用券。（圖／愛買提供）

不穿的二手衣物要怎麼丟棄？不少民眾都會選擇「舊衣回收箱」，但要注意的是，並非所有衣物都可以丟進舊衣回收箱，新北環保局也解答，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，通通裝專用垃圾袋交給循線垃圾車才正確。不過愛買量販即起也推出回收活動，回收二手衣滿5件，即可兌換「滿500元折50元」現金抵用券一張。新北環保局提醒，舊衣服可以回收！但不是每種都OK，若是內衣褲、泳衣、睡衣、破損／髒污衣物請直接丟一般垃圾。簡單來說，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，通通裝專用垃圾袋交給循線垃圾車！其他的乾淨舊衣，清洗整理後，可送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱或是交給清潔隊循線回收車。愛買也鼓勵民眾將家中閒置衣物帶至門市回收，即日起至10月31日，民眾至愛買客服中心回收二手衣滿5件，即可兌換「滿500元折50元」現金抵用券一張，每位APP會員活動期間限兌換一次。根據愛買2025年活動回收數據，單月回收二手衣突破6,500件，顯示消費者對舊衣回收的參與度持續提升，不僅善用量販通路便利的回收管道響應環保，更懂得精打細算。