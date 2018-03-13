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4場政見說明會　國民黨新北市長人選4月6日出爐

記者陳志仁／台北報導2018/03/13 16:40
▲錫瑋強調，初舉的結果出來後，只會有一個人代表國民黨出來參選，其他人絕對都不會脫黨參選。（圖／周錫瑋辦公室提供 ）
▲錫瑋強調，初舉的結果出來後，只會有一個人代表國民黨出來參選，其他人絕對都不會脫黨參選。（圖／周錫瑋辦公室提供 ）

國民黨新北市長的初選，經新北市黨部召開2次的協調會未果後，國民黨秘書長曾永權今（13）日邀前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽與前新北市副市長侯友宜（辦公室主任謝政達代表）協調；經過3小時的協調後，確定4月6日對外公布。

周錫瑋會後受訪時表示，非常謝謝黨中央及曾永權今日召開協調會，協調的過程中，雖有人對以公開的方式舉行政見發表會，有不同的意見，但最後折衷取得三方的共識；此外，起碼有近1個月的時間，讓參選人將政見、想法及能力向市民報告外，也有4場集會式的政見說明會。

周錫瑋強調，如果有全國性的電視台願意舉辦政見發表會，加上參選人也願意一起合作的話，黨中央也採開放的態度，地方則採取錄影播放的方式；今日的會議雖然有不同的想法，但協商的結果基本上符合一個要求，就是要讓市民有機會充分的時間，能了解國民黨所有參選人的能力與政見，贏得年底的大選。

周錫瑋補充說，三方在今日的會議上都有同樣想法，第一就，是一定要在今日達成共識，並依照共識的初選辦法，大家都要遵守、進行；第二是，初選的結果出來後，只會有一個人代表國民黨出來參選，其他人絕對都不會脫黨參選，並向全國的選民報告，國民黨一定會真正的團結努力，打贏年底的這場選舉。

國民黨新北市黨部主委李乾龍指出，3位參選人都能相忍為黨，為11月24日要打贏年底的選戰，今日最重要的共識，原本市黨部規畫3月25日完成初選，但由於民調公司的檔期問題，決定順從3位參選人的意思，延到4月6日完成民調；此外，政見發表會的細節，大家也都取得一致的共識，團結打贏年底的選戰。

關鍵字周錫瑋金介壽曾永權國民黨新北市長李乾龍
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