4場政見說明會　國民黨新北市長人選4月6日出爐

國民黨新北市長的初選，經新北市黨部召開2次的協調會未果後，國民黨秘書長曾永權今（13）日邀前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽與前新北市副市長侯友宜（辦公室主任謝政達代表）協調；經過3小時的協調後，確定4月6日對外公布。

周錫瑋會後受訪時表示，非常謝謝黨中央及曾永權今日召開協調會，協調的過程中，雖有人對以公開的方式舉行政見發表會，有不同的意見，但最後折衷取得三方的共識；此外，起碼有近1個月的時間，讓參選人將政見、想法及能力向市民報告外，也有4場集會式的政見說明會。

周錫瑋強調，如果有全國性的電視台願意舉辦政見發表會，加上參選人也願意一起合作的話，黨中央也採開放的態度，地方則採取錄影播放的方式；今日的會議雖然有不同的想法，但協商的結果基本上符合一個要求，就是要讓市民有機會充分的時間，能了解國民黨所有參選人的能力與政見，贏得年底的大選。