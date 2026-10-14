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洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第2戰以4：7不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢。陣中球星大谷翔平持續低迷，單場4打數無安打。隨著賽事將於14日移師道奇球場進行第3戰與第4戰，轉售網站上的主場門票價格竟出現暴跌約50%的慘況，最低票價來到88-89美元之間，在球迷間引發熱烈討論。根據當地體育媒體《Sporting Tribune》執行長馬卡茲（Arash Markazi）指出，本月初第3戰與第4戰的最低票價原本落在176美元。然而，在道奇於客場苦吞二連敗後，大型門票轉售網站「TickPick」上的價格隨即迎來雪崩式下滑。第3戰的最低票價暴跌至88美元，第4戰也降至89美元，跌幅高達五成。道奇本季原本以挑戰21世紀首見的世界大賽三連霸為目標，但目前大谷翔平因傷勢影響遲遲無法找回狀態，整體打線也陷入大低潮。更糟的是，道奇在系列賽前兩戰接連推出了史庫柏（Tarik Skubal）與山本由伸兩大王牌先發，卻落得連敗下場，讓球隊周遭的氣氛顯得相當低迷，也連帶影響了球迷進場觀戰的意願。面對主場票價崩盤，美國球迷在網路上毫不留情地開酸，紛紛留言表示：「世界上最偽善且不知感恩的球迷群」、「就算降價也絕對賣不完」、「如果想看這種死氣沉沉的打線，不如直接付錢給我」、「真想知道如果發放免費門票會變成怎樣」、「洛杉磯本來就對體育沒什麼熱情」、「太早買票的人虧大了」、「價格還會繼續跌吧」、「停車費搞不好還比門票貴，笑死」、「完全不意外」、「一群只會跟風的偽球迷」。