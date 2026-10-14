我是廣告 請繼續往下閱讀

▲溫翠蘋保養得當，是名副其實的美魔女。（圖／翻攝自FB@溫翠蘋 Vanessa 斜槓人生）

55歲溫翠蘋過去曾有2段失敗，後來又交往教授男友Michael，結第3次婚，怎料2024年傳出兩人酒後起爭執，溫翠蘋被當街家暴的新聞，婚姻似乎再度告吹。近日狗仔則拍到她與另一名身高目測約185公分的新歡同進同出，兩人白天一起離開住處後，約會8小時才一同返家，路上不忘甜蜜十指緊扣，感情看起來相當不錯。據《CTWANT》報導，美魔女溫翠蘋10月6日下午被拍到和新男友一同走出住處，手牽手去停車場取車。接著男友開車載著溫翠蘋去霧眉，結束約3小時的美容行程後，兩人又到一家日式料理店用餐，吃完飯還去麵包店買了兩袋糕點，最終大包小包的提著東西，才心滿意足地一起回家。溫翠蘋與新歡一路上有說有笑、還不時十指緊扣，看起來感情十分甜蜜。男方目測比她高出一整顆頭，身高應有185公分，年紀應該也和溫翠蘋差不多，頗為登對。至於是否是交往或再度結婚，溫翠蘋經紀人尚未給出回應。回顧溫翠蘋過往婚姻，她1998年嫁給日本籍前夫齊藤義行，兩人閃婚後定居在日本，並生下一女，怎料齊藤後來被發現在中國外遇，雙方在2003年離婚。溫翠蘋之後淡出演藝圈，移居美國，在2014年時，才又決定與美籍老公Kevin閃婚；對方從事金融業工作，年薪高達600萬，但溫翠蘋後來感嘆雙方價值觀差太多，她發現Kevin負債累累，才在2017年選擇再度離婚。溫翠蘋當時曾說自己不想再結婚了，但後來又被拍到與教授男友Michael感情甜蜜，還一起去看好友班鐵翔的演唱會，怎料2024年卻發生當街家暴事件，溫翠蘋被男方踹肚，蹲在路邊痛哭。事件曝光後，外界才得知他與溫翠蘋已婚，不過從如今溫翠蘋牽手新歡的狀態來看，她與Michael的婚姻應該已再度告吹了。