本周手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今天10月14日周三好友日，全台門市開喝「粉角奶茶買一送一」、一大杯30元超便宜！麻古茶坊則回歸「巨峰葡萄」系列，明天10月15日起喝得到「芝芝葡萄果粒」與「葡萄果粒波波」，迎接萬聖節還推出限定紙杯免費送。

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CoCo都可：買一送一！今大杯「粉角奶茶」才30元

CoCo都可又大放送，全台門市今10月14日都有周三好友日優惠，大杯「粉角奶茶買一送一」！兩杯總共60元、換算下來一大杯才30元真的好便宜。買法推薦先從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取，就喝得到划算優惠。

提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。

▲CoCo今「粉角奶茶買一送一」，一日限定每杯30元快喝。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲CoCo今「粉角奶茶買一送一」，一日限定每杯30元快喝。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
麻古茶坊：「巨峰葡萄」10/15回歸開賣！萬聖節限定紙杯

麻古茶坊表示，10月15日全台門市回歸經典「巨峰葡萄系列」，咬得到果肉的兩款人氣酸甜飲品，搭配鹹香起司奶蓋的「芝芝葡萄果粒」佐以滑嫩綠茶凍，而「葡萄果粒波波」則以巨峰葡萄冰沙搭配Q彈波波與清透滑順的綠茶凍，咀嚼控快衝。

▲麻古茶坊「巨峰葡萄」10月15日回歸。（圖／麻古茶坊macutea.com）
▲麻古茶坊「巨峰葡萄」10月15日回歸。（圖／麻古茶坊macutea.com）
迎接10月31日Halloween，麻古搶先推出萬聖節限定紙杯，應景期間限定免費開喝。提醒大家，部分門市售價略有不同，請依官網及門市菜單公告為主。

◾️「芝芝葡萄果粒」北部、中部、東部、離島95元／南部85元。

◾️「葡萄果粒波波」北部、中部、東部、離島95元／南部85元。

▲麻古茶坊免費送應景萬聖節限定紙杯。（圖／麻古茶坊macutea.com）
▲麻古茶坊免費送應景萬聖節限定紙杯。（圖／麻古茶坊macutea.com）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...