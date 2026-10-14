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CoCo都可：買一送一！今大杯「粉角奶茶」才30元

▲CoCo今「粉角奶茶買一送一」，一日限定每杯30元快喝。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

麻古茶坊：「巨峰葡萄」10/15回歸開賣！萬聖節限定紙杯

▲麻古茶坊「巨峰葡萄」10月15日回歸。（圖／麻古茶坊macutea.com）

▲麻古茶坊免費送應景萬聖節限定紙杯。（圖／麻古茶坊macutea.com）

本周手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今天10月14日周三好友日，全台門市開喝「粉角奶茶買一送一」、一大杯30元超便宜！麻古茶坊則回歸「巨峰葡萄」系列，明天10月15日起喝得到「芝芝葡萄果粒」與「葡萄果粒波波」，迎接萬聖節還推出限定紙杯免費送。兩杯總共60元、換算下來一大杯才30元真的好便宜。買法推薦先從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取，就喝得到划算優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。麻古茶坊表示，10月15日全台門市回歸經典「巨峰葡萄系列」，咬得到果肉的兩款人氣酸甜飲品，搭配鹹香起司奶蓋的「芝芝葡萄果粒」佐以滑嫩綠茶凍，而「葡萄果粒波波」則以巨峰葡萄冰沙搭配Q彈波波與清透滑順的綠茶凍，咀嚼控快衝。迎接10月31日Halloween，麻古搶先推出萬聖節限定紙杯，應景期間限定免費開喝。提醒大家，部分門市售價略有不同，請依官網及門市菜單公告為主。◾️北部、中部、東部、離島95元／南部85元。◾️北部、中部、東部、離島95元／南部85元。