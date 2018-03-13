中鋼條款　零股股東未出席股東會　有可能拿不到紀念品

為避免徵求人未出席股東會，影響股東委託出席行使表決權，避免公司藉由股東會紀念品的發放，造成不同股東間委託書徵求作業不公，金管會研擬修正「公開發行公司出席股東會委託書規則」，並將於近期發布施行，對於委託出席的零股股東，紀念品發放由公司自訂，即公司也可以不發放紀念品給這些零股股東。

金管會表示，為有效規範徵求人依委託股東的意思出席股東會，並忠實依受託事項行使表決權，以保護股東權利的行使，增訂公司將徵求資料傳送或公告後，徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人不得於徵求委託書之書面及廣告內容記載徵求人得不出席股東會等相關文字，另徵求人違反規定經金管會處分尚未逾3年者，不得擔任徵求人。